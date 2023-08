Stiri pe aceeasi tema

- In Capitala, in acest weekend, traficul va fi restricționat pe Pasajul suprateran Pipera, pentru realizarea unor filmari. Anunțul a fost facut, in urma cu puțin timp, de catre Brigada Rutiera a Capitalei.

- Un centru rezidential din Sectorul 1 al Capitalei, unde se aflau 17 beneficiari, a fost inchis temporar dupa ce au fost descoperite mai multe nereguli. Prefectul Rares Hopinca a dispus un control la un centru rezidential din Sectorul 1, despre care existau indicii ca ar functiona fara licenta si unde…

- Moscova a fost marți dimineața, la prima ora, ținta unui atac cu drone, a confirmat primarul orașului, Serghei Sobianin. Una dintre drone a lovit un bloc turn, sediu de birouri, situat in plin centrul de afaceri din Moscova, același care a fost lovit și in atacul cu drone de weekendul trecut. Mai multe…

- Dupa o noua runda de discuții tensionate dintre ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea și fermierii, care protesteaza de mai bine de o saptamana in Piața Marii Adunari Naționale, s-a ajuns la un nou ultimatum. Agricultorii și-au luat tractoarele și au plecat acasa, fiind dispuși sa aștepte pana la 1…

- Asociația Forța Fermierilor anunța ca a avut, ieri seara, o noua ședința cu prim-ministrul Dorin Recean și cu ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea. Agricultorii au calificat discuțiile drept stranii și au avertizat ca „linia de credibilitate fața de sinceritatea autoritaților in raport cu producatori…

- Greva generala din invațamant continua. Anunțul a fost facut de președintele Alianței Sindicatelor din Invațamant Suceava, Giani Leonte, ca in momentul de fața este nevoie de o mai mare unitate in randul cadrelor didactice. Giani Leonte a spus ca din partea Guvernului s-a transmis ca se accepta o creștere…

- A inceput oficial mitingul angajaților din Sanatate. 4.000 de cadre medicale au anunțat ca vor protesta in fața Guvernului, dupa care vor pleca in marș catre Parlament, cu opriri la ministerele Sanatații și Muncii. Cer salarii mai mari, dar și deblocarea angajarilor din spitale. Potrivit surselor Digi24,…

- In legatura cu organizarea Summitului Comunitații Politice Europene, astazi, 31 mai 2023, in intervalul orelor 17:00 - 23:00, va fi sistata circulația rutiera in perimetrul str. Mitr. G. Banulescu-Bodoni - str. București - str. S. Lazo, anunța Primaria.