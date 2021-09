Stiri pe aceeasi tema

- Membrii trupei Nirvana au fost dați in judecata de cel care apare pe coperta albumului „Nevermind”, Spencer Elden.Acesta era bebeluș, acum 30 de ani cand a aparut pe coperta albumului ”Nevermind”, lansat in anul 1991. Spencer Elden susține ca parinții lui nu și-ar fi dat acordul in scris pentru…

- Zeci de concerte cu artiști de renume, instalații de lumina spectaculoase și conferințe pe teme fierbinți au loc toata saptamâna în centrul istoric al orașului și pe Cetațuia din Cluj-Napoca. Primul și cel mai mare festival din ultimul an și jumatate…