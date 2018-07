Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal pe plaja a Romaniei a invins Serbia in primul meci disputat in Portugalia, la Nazare, in cadrul Diviziei B a doua valorica a Euro Beach Soccer League. Dintre cei 12 jucatori convocati in lotul Romaniei de fotbal pe plaja pentru cele doua meciuri din Portugalia, din Liga Europeana,…

- Romania va gazdui in premiera, intre 25 august si 9 septembrie, World Rugby U20 Trophy, a doua competitie valorica din lume la aceasta categorie de varsta, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. La competitia organizata de Federatia Romana de Rugby in colaborare cu World Rugby vor participa…

- Romania a cucerit doua medalii de argint si doua de bronz la Campionatele Mondiale de gimnastica aerobica de la Guimaraes (Portugalia). Tricolorii au obtinut prima medalie in concursul pe echipe, bronz la incheierea calificarilor, cu 28 puncte, in urma Rusiei, 10 puncte, si a Coreei de Sud, 23 puncte. Andreea…

- Patru plaje situate in statiunile Mamaia si Navodari au primit in acest sezon estival clasificarea „Steagul Albastru”, cu una mai mult fata de anul trecut. Si aici vecinii bulgari stau mai bine, 13 plaje certificate Blue Flag, cu trei in plus decat in 2017. Musset Lounge & Beach, Vega Vintage Beach…

- Accidentata in minutul 4, secunda 13, al meciului de duminica, de la Buzau, dintre Romania și Portugalia (32-28), interul stanga Andreea Adespii (27 de ani) a aflat in urma unei rezonanțe magnetice ca va lipsi de pe teren in urmatoarele 6 luni! Handbalista de la HCM Rm. Valcea a alunecat pe suprafața…

- Romania a cucerit doua medalii de argint si doua de bronz la Campionatele Mondiale de gimnastica aerobica de la Guimaraes (Portugalia), care s-au incheiat duminica, scrie Agerpres. Tricolorii au obtinut prima medalie in concursul pe echipe, bronz la incheierea calificarilor, ...

- Sportiva romana Denisa Golgota a cucerit o medalie de argint la sol si una de bronz la barna, in timp ce Andrei Muntean a castigat argint la paralele, duminica, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Koper (Slovenia), informeaza Agerpres.Golgota a fost a doua la sol, cu 12,900 puncte,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat, joi, ca statele membre NATO care nu îsi respecta angajamentele în privinta cheltuielilor militare vor avea de suportat consecinte, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Declaratiile presedintelui american au fost…