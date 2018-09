FOTO. Cele mai spectaculoase drumuri pe timp de toamna. Privelistea iti taie respiratia

Stiri pe aceeasi tema

- La mijlocul distantei dintre Constanta si Mangalia este una dintre cele mai frumoase plaje salbatice de pe litoralul romanesc. In ultimii ani, numarul turistilor care aleg sa se relaxeze pe plaja din Tuzla a crescut considerabil.

- Toamna bate la ușa, dar asta nu inseamna ca trebuie sa incetam sa ne mai gandim la vacanța. Din contra, e posibil ca acum sa gasim cele mai bune oferte de vacanța. Cataloagele cu resorturi de vacanța sunt pline de imagini care te poarta cu gandul spre cele mai indepartate plaje exotice. Daca nu ești...…

- Americanii au inventat road trip-urile, iar europenii le perfectioneaza. Tot mai multi turisti au inceput sa guste vacantele cu masina, care le ofera o libertate mult mai mare de a explora locuri noi. Si romanii (mai aventurosi) au inceput sa renunte...

- Deblee de zeci de metri, excavatoare cocotate pe marginea dealului in pozitii periculoase si un volum extrem de mare de lucru. Acestea sunt provocarile antreprenorul roman care se ocupa de ridicarea lotului 4 din autostrada Lugoj – Deva. Ultimele imagini realizate de cei de la Directia de Drumuri si…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA si Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta au anuntat numele societatii care si a adjudecat acordul cadru "Lucrari de reparatii sistem rutier A2 Tronson km 64 500 96 000 Lehliu Drajna Calea 1 si 2", in valoare de 51.962.817,64…

- Doua drumuri judetene au suferit pagube importante din cauza viiturilor puternice inregistrare in urma unei ploi torentiale care a cazut luni dupa-amiaza in vestul judetului Hunedoara, apele aducand la vale zeci de trunchiuri de copaci si metri cubi de aluviuni care au blocat circulatia si au distrus…

- O autostrada de aproximativ 181 de kilometri, care leaga Miami de Key West, ofera celor care o parcurg o priveliste care transforma calatoria intr-o aventura. „Nu exista calatorie mai spectacul...

- Romania detine o colectie impresionanta de lacuri, unele dintre ele unice in lume. Ascunse in munti sau inconjurate de peisaje ce-ti taie respiratia, lacurile din Romania sunt unele dintre principalele atractii turistice in timpul verii.