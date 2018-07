FOTO Cele mai bune glume legate de transferul lui Cristiano Ronaldo la Juventus

Stiri pe aceeasi tema

- Transferul lui Cristiano Ronaldo (33 de ani) a fost anuntat oficial de Ronaldo prin intermediul unui comunicat de presa, potrivit ProSport. Portughezul a fost cedat de Real Madrid in schimbul a 105 milioane de euro.

- Transferul lui Cristiano Ronaldo a fost anuntat oficial de Ronaldo. Portughezul a fost cedat de Real Madrid in schimbul a 105 milioane de euro. „Astazi, Real Madrid vrea sa-si exprime recunostinta...

- Dupa 9 ani la Real Madrid, in care a dat 450 de goluri in 438 de meciuri, Cristiano Ronaldo este tot mai aproape de a se transfera in Italia. Juventus il ademenește cu un salariu de 30 de milioane de euro pe an, iar Real Madrid ar urma sa primeasca 100 de milioane de euro. Transferul s-ar putea realiza…

- Aflat in vacanța dupa ce Portugalia a fost eliminata de la Campionatul Mondial, Cristiano Ronaldo ar putea pleca de la Real Madrid in aceasta vara. Marca, ziarul de casa al lui Real Madrid, dezvaluie ca Juventus este echipa care are cele mai mari șanse sa il transfere pe starul portughez. ...

- Ronaldo este ca și plecat de la Real Madrid. Dupa ce a lasat de ințeles, la finalul meciului cu Liverpool, ca finala Ligii a fost ultima sa prezența in tricoul ”blanco”, Balonul de Aur a fost singurul absent de la ședința foto de prezentare a noilor tricouri, iar cei de la AS anunța Ronaldo la PSG

- Cristiano Ronaldo a oferit o declarație misterioasa imediat dupa caștigarea Ligii Campionilor in fața lui Liverpool, scor 3-1, lasand de ințeles ca in aceasta vara se poate desparți de Real Madrid. Apropiații portughezului anunța ca plecarea lui Ronaldo s-ar putea realiza zilele urmatoare. "Nu era momentul…

- Capitan in absenta lui Sergio Ramos, brazilianul Marcelo (29 de ani) a avut cea mai surprinzatoare reactie la finalul meciului Real Madrid - Juventus 1-3, care le-a adus spaniolilor o calificare dramatica si controversata in semifinalele Ligii Campionilor. Campioana Europei a…

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, s-a calificat dramatic in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, dupa un penalty controversat transformat de Cristiano Ronaldo in min. 90+8, in mansa a doua...