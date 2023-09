Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a atacat masiv, din nou, porturile ucrainene de pe Dunare. Kievul susține ca a respins peste 20 de drone de fabricație iraniana. Mai multe explozii au fost inregistrate la Reni și Ismail. Acestea s-au auzit și de pe teritorul Romaniei. Este o noua incercare a Rusiei de a bloca exportul cerealelor…

- Rusia a declarat ca a oprit miercuri unul dintre cele mai mari atacuri cu drone ucrainene de pana acum asupra vestului Rusiei, doborand aeronave fara pilot deasupra a cel puțin șase regiuni, transmite Reuters. Forțele rusești susțin și ca au distrus un atac naval ucrainean asupra peninsulei Crimeea.…

- Racheta S-200 a cazut in orașul Taganrog, aflat la 50 de kilometri de granița ucraineana. Armata lui Putin transmite ca proiectilul a fost interceptat, insa resturile rachetei au cazut peste cladire. Rusia acuza regimul de la Kiev de atac terorist. Damage after an explosion in Taganrog, Rostov region,…

- Armata rusa concentreaza aproximativ 100.000 de soldați și 1.000 de tancuri in zona Liman și Kupiansk pentru a obliga Ucraina sa redistribuie trupe catre partea de nord-est a frontului, susține colonelul ucrainean in rezerva, Serghi Grabski. Rusia utilizeaza tactici tradiționale pentru a distrag atenția…

- Suntem in ziua 517 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Forțele ruse au lansat un atac aerian asupra Kievului in primele ore ale zilei de marti, a anuntat administratia militara a capitalei ucrainene, potrivit Reuters. „Nu au existat victime sau distrugeri in capitala”, a transmis…

- Rusia a declarat ca forțele ucrainene au capturat duminica satul Peatihatki din regiunea Zaporojie in timp ce au suferit pierderi grele, intr-o recunoaștere rara din partea Rusiei ca a a pierdut teren in Ucraina, informeaza Noi.md cu referire la Agerpres.ro. „Forțele ucrainene au reușit sa preia satul…

