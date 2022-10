Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare ajutor umanitar al Frantei pentru Ucraina a sosit, miercuri, in Portul Constanta Sud-Agigea, la bordul unei nave incarcate, printre altele, cu tone de medicamente de urgenta si echipamente de salvare. Toate acestea vor fi descarcate si se vor indrepta apoi spre Suceava, unde sunt programate…

- O nava incarcata cu ajutoare umanitare din Franța pentru Ucraina, a sosit miercuri, 5 octombrie 2022, in Portul Constanța Sud-Agigea. Bunurile vor fi transportate catre hub-ul umanitar din Suceava.

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a recepționat un lot de asistența umanitara care include stivuitoare, remorci și doua microbuze. Bunurile, achiziționate din fondurile de finanțare japoneze și ale Organizației Internaționale a Migrației, vor fi folosite in acordarea asistenței pentru…

- Romania a primit o prima transa din ajutorul acordat de Uniunea Europeana pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu cazarea si masa refugiatilor din Ucraina, a declarat, la Suceava, premierul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. „Prima suma de bani de la Uniunea Europeana a ajuns in tara. Este vorba…

- Timp de o saptamana, 77 de salvatori au participat la misiuni de stingere a incendiilor in sud-vestul Franței, in condiții meteorologice deosebite. Misiunile modulului au constat in identificarea și lichidarea focarelor ascunse, precum și protejarea locuințelor aflate in vecinatate, de posibile alte…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, joi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, pe tema acordarii unui ajutor umanitar extern de urgenta autoritatilor din Franta, in urma unor consultari cu presedintele Klaus Iohannis, transmite Guvernul. La finalul sedintei, secretarul de stat Raed Arafat…

