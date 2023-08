Stiri pe aceeasi tema

- Un lup faimos, autorul celei mai lungi migratii cunoscute pentru un reprezentant al acestei specii in Europa, a fost impuscat mortal de un copil in varsta de noua ani in luna aprilie, a raportat joi seara televiziunea publica din Ungaria (MTV), citat de DPA.

- Romania a inregistrat in 2022 cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de saracie din UE care nu iși permit o conexiune la Internet (25%), fiind urmata de Bulgaria și Ungaria, potrivit unui raport Eurostat.2,4% din totalul populației UE nu și-a permis o conexiune la Internet in 2022, se arata…

- Femeile cumuleaza 51,1% din totalul populației din Romania și, conform ultimelor date Eurostat, traiesc in medie 76.6 ani, cu aproape trei ani mai puțin decat media din 2019. Spre deosebire de problemele acuzate la nivel European și dincolo de ocean in privința discriminarii de gen pe piața muncii,…

- Politia franceza a arestat luni si marti 22 de membri ai unui grup infractional format din cetateni romani care escrocau turisti, mai ales in apropierea Turnului Eiffel, si a caror activitate genera castiguri de peste un milion de euro pe an doar cu o singura masa de joc, informeaza marti AFP, conform…

- Romania infrunta astazi Elveția, in etapa a patra a preliminariilor pentru Euro 2024. O ocazie buna sa ne masuram forțele cu favorita principala la caștigarea grupei, o echipa ajunsa intre timp printre cele mai puternice din Europa. Elveția - Romania se joaca de la 21:45, liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și…

- Peste tot in lume numarul acestor animale unice care au ajuns pe cale de dispariție crește. Motivul principal este, din pacate, omul, dar și anumite schimbari termice și calamitați naturale. Același lucru se intampla și pe meleagurile mioritice, iar organizațiile care se ocupa cu aceste lucruri incearca,…

- In data de 04.06.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 313.160 de persoane, cetateni romani si straini si peste 80.160 de mijloace de transport, pe ambele sensuri. Potrivit…