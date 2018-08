Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza faptului ca sistemul de canalizare nu mai face fața numarului mare de apartamente racordare, apa menajera ieșea la suprafața ori de câte ori ploua. În descursul zilei de marți, însa, asta s-a întâmplat chiar daca nu era nici urma de nori pe cer. Floreștenii…

- Luci Buzila, o absolventa a Liceului de Arte din Bistrița, a fost gasita moarta in propria casa. Tanara, care implinise 18 ani in ianuarie, s-a stins in condiții suspecte, cu doar cateva zile inainte de a afla daca a fost acceptata sa studieze arhitectura la o universitate din Danemarca. Parinții fetei…

- Chemati la politie dupa ce au trasat pe miriste un urias mesaj anti-PSD care s-a viralizat pe Internet, cei doi fermieri din Cluj deveniti celebri vineri nu s-au lasat intimidati si au revenit, sambata, cu o noua isprava. De data aceasta mesajul a fost unul "benign", dar la fel de celebru ca si primul:…

- Chemati la politie dupa ce au trasat pe miriste un urias mesaj anti-PSD care s-a viralizat pe Internet, cei doi fermieri din Cluj deveniti celebri vineri nu s-au lasat intimidati si au revenit, sambata, cu o noua isprava.

- 27 de perechi de dansatori, absolventi ai liceului Janos Zsigmond din Cluj, au valsat ca la celebrele baluri de pe vremea imperiului Austro-Ungar. Imbracati in tinuta de gala, elevii au oferit un adevarat spectacol, iar scenele par desprinse dintr-un film de Oscar. Balul de absolvire…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 31.371 locuri de munca, in data de 28 iunie 2018. (Console si accesorii gaming) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

- Ioan Rus, liderul Grupului de la Cluj (divizat in ultima vreme) fostul ministru de interne, a declarat ca sprijina Pro România, partidul lui Victor Ponta. ”Nu e în regula ce se întâmpla în PSD. Partidul se duce de rîpa. Voi…

- Glume cu Romania și Cupa Mondiala. Tricolorii, de 20 de ani la televizor. Recordul lui Rafa Marquez. In timp ce naționala de aur a Romaniei a facut spectacol la Cluj, cu 25.000 de oameni in tribuna, contra Barcelona Legends, tricolorii de azi vad turneul final la TV. De alfel, Generația de Aur, condusa…