Stiri pe aceeasi tema

- Vizita se incadreaza in graficul de activitati al proiectului POCU "Stagii de practica inovative in domenii de specializare inteligenta", desfasurat de unitatea scolara in parteneriat cu RAJA SA.Experienta inedita pentru zeci de elevi de la Liceul Economic "Virgil Madgearuldquo; din Constanta. Tiinerii…

- FOTO: Polițiștii din Alba au demarat o noua ediție a proiectului „Vacanța in siguranța”. Sfaturi pentru tineri și elevi O noua ediție a proiectului „Vacanta in siguranța”, care vizeaza prevenirea victimizarii minorilor si cresterea sigurantei acestora, pe perioada vacantei de vara, a fost demarata de…

- – Pe parcursul celor trei zile, aproape 4000 de persoane au participat la prima ediție a festivalului de arta „Film in sat” – 200 de copii au participat la ateliere de dezvoltare personala – Publicul s-a bucurat de momente muzicale susținute de Paulina, DJ Vasile, Marin Grigore & Ana Prima ediție a…

- IPJ Alba: Activitați preventive desfașurate de polițiști și specialiști in școlile din județ. Au participat peste 500 de elevi Potrivit IPJ Alba, in saptamana 16-20 mai, polițiști și specialiști in prevenirea traficului de persoane și consilieri antidrog au realizat activitați preventive in școlile…

- FOTO| Peste 500 de elevi din Alba Iulia, Teiuș și Sebeș au participat la activitați interactive cu polițiștii și specialiștii din cadrul IPJ Alba, in ultima saptamana FOTO| Peste 500 de elevi din Alba Iulia, Teiuș și Sebeș au participat la activitați interactive cu polițiștii și specialiștii din cadrul…

- Peste 70 de elevi, profesori, studenți au participat recent la Sesiunea de Comunicari Științifice „Punte intre generații", organizata de Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi" Radauți, cu ocazia aniversarii a 150 ani de la inființare. De buna organizare a evenimentului, care ...

- In perioada 8-16 aprilie 2022, 12 cadre didactice și 15 elevi ai Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” Comanești au participat in Grecia la activitațile prevazute in cadrul proiectului „Povești de calatorie pentru o educație incluziva”, cuprins in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In luna aprilie 2022, opt cadre didactice de la Școala Gimnaziala Viișoara au participat la activitați de formare finanțate prin programul Erasmus+ in Spania și Ungaria, in cadrul Proiectului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!