Stiri pe aceeasi tema

- Invitați unul și unul la evenimentul important din familia Ancai Serea și a lui Adrian Sina. Astazi mezina familiei este creștinata, iar printre persoanele care vor lua parte la slujba, dar și petrecere, se numara și Diana Bart impreuna cu soțul ei.

- Anca Serea și Adi Sina iși vor boteza fetița, duminica 17 noiembrie, iar evenimentul va avea loc la un conac din judetul Ialomita. Vedeta și-a ales deja ținuta pe care o va purta cu ocazia creștinarii micuței Leah. Rochia creata pentru Anca Serea din triplu organza de matase este una deosebita: burgundy,…

- DJ Wanda și australianul Karl Katavich au sarbatorit recent 1 an de iubire, un an care le-a schimbat radical viața și i-a facut sa creada ca iubirea poate schimba destine și vindeca rani. Cei doi nu puteau lasa aniversarea sa treaca oricum, astfel ca au sarbatorit printr-o cina romantica la un restaurant…

- Ducesa Meghan (38 de ani) a fost prezenta marti seara, 22 octombrie, la summit-ul One Young World, din Londra, aceasta fiind prima aparitie in public a fostei actrite dupa lansarea documentarului filmat in Africa, care a starnit controverse.

- Kate Middleton și Prințul William au ajuns, luni seara, in Pakistan, unde se afla pentru unul dintre cele mai importante turnee regale din cariera lor. Iar pentru acest moment ducesa de Cambridge a ales o ținuta spectaculoasa. Kate a coborat din avion purtand o rochie turcoaz semnata de Catherine Walker,…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda s-au casatorit religios in weekend. Vedeta a ales doua rochii pentru marele eveniment. Și Cristina Șișcanu, nașa celor doi, a atras privirile tuturor cu cele doua ținute pe care a ales sa le poarte.

- Oana Roman a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine, in care apare alaturi de soțul ei, Marius Elisei. Vedeta a anunțat ca sunt pregatiți de nunta, cel mai probabil de cea a lui Tavi și Gabriela Cristea, care se vor cununa religios astazi. Oana Roman a atras admirația…