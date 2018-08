Stiri pe aceeasi tema

- Este mezina familiei si rasfatata, se pare, scrie viva.ro Asadar, este zi mare in familia Basescu, Anastasia implineste astazi o luna de cand a venit pe lume. Intreaga familie este in culmea fericirii, iar micuta creste pe zi ce trece. Citeste si Traian Basescu, dupa poza trucata cu Gabriel…

- Elena Basescu, imagine emoționanta cu iubitul și fetița ei. Fiica fostului președinte a devenit mama pentru a treia oara, in urma cu doar cateva zile, iar ea și tatal micuței sunt in culmea fericirii. “Tatal si fiica”, a scris Elena Basescu la fotografiile postate cu iubitul sau si micuta lor Anastasia.…

- Elena Basescu a nascut o fetita, Anastasia, luni, pe 4 iunie. Fostul președinte nu a mai avut rabdare și a pozat fetița, ba chiar a luat-o in brațe, inca din prima zi de viața. Insa toata lumea a așteptat o fotografie cu tatal micuței și cu bebelușul, care deocamdata poarta numele de Basescu.

- Iubitul Elenei Basescu, Catalin Gheorghe, zis Tomata, a postat prima imagine in care apare alaturi de fiica sa nou-nascuta. Elena Basescu a nascut o fetița, luni dimineața, 4 iunie 2018 . Elena Basescu a nascut prin cezariana. Micuța, care se numește Anastasia, este rezultatul poveștii de dragoste…

- Basescu spune ca iși mai dorește nepoți de la fiicele sale: Deja am descoperit ca viața este și altceva decat politica, a spus liderul PMP, la Senat, in ziua in care fiica sa cea mica, Elena, a dat naștere celui de-al treilea copil, o fetița. Traian Basescu a declarat ca cea mica este putrernica și…

- Fostul presedinte Traian Basescu este din nou bunic, dupa ce fiica sa cea mica, Elena, a nascut o fetita, Anastasia. Fostul președinte nu a mai avut rabdare și a pozat fetița, ba chiar a luat-o in brațe. Pozele i-au incantat pe fani care l-au felicitat și i-au spus ca Anastasia este tare frumușica.

- Traian Basescu e un bunic fericit. De bucurie ca i s-a mai nascut o nepoata, a postat o fotografie chiar de la maternitate. Cu Sofia Anais (4 ani si jumatate) si Traian Jr. (3 ani si 4 luni). Elena Basescu abia s-a trezit din cezariana si si-a putut tine in brate cel de-al treilea copil, ca tatal sau…

- Traian Basescu a publicat prima imagine cu cel de-al treilea copil al fiicei lui, Elena Basescu. mezina fostului președinte a nascut luni, 4 iunie, o fetița. Elena Basescu, mezina fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, a devenit mamica pentru a treia oara luni, 4 iunie . Aceasta a adus pe…