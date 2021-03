Stiri pe aceeasi tema

- Rezultat de exceptie pentru cea mai rapida atleta din Romania in primul mare concurs international al sezonului indoor! Marina Baboi a cucerit sambata dupa-amiaza, la Istanbul, medalia de argint in cursa de 60 de metri a Campionatelor Balcanice de seniori, la capatul unei finale dramatice, pe care Marina…

- Consiliul Concurentei are in derulare o investigatie privind un posibil comportament anticoncurențial al unor companii care activeaza pe piața comercializarii și execuției mijloacelor de semnalizare rutiera din Romania. Autoritatea de concurența are indicii ca 15 companii, care au participat la procedura…

- Primarul Constantin Toma, președinte executiv al Asociației Municipiilor din Romania, a participat, marți, la intalnirea reprezentanților acestei structuri asociative cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, și cu vicepremierul Dan Barna, pe parcursul careia s-au discutat…

- Inca un exemplu elocvent ca statistica neagra a accidentelor din Romania este uneori impiedicata sa creasca de o mana divina. Un șofer, cel mai probabil din Buzau, a fost filmat astazi, cu o camera de bord aflata pe o alta mașina aflata in trafic, efectuand o manevra periculoasa și punand in pericol…

- Noua conducere a Asociației Municipiilor din Romania – structura asociativa al carei președinte executiv este primarul municipiului Buzau, Constantin Toma – s-a reunit, pe 23 decembrie, in prima ședința, desfașurata in sistem on-line, a Comitetului Director, in care s-au stabilit prioritațile mandatului 2020-2024:…

- • Buzoianul are 9 ani și este cel de-al treilea imitator al puștiului din rolul seriei ,,Singur acasa” inscris in concursul lansat de PRO TV Il imita pe Macaulay Culkin foarte bine la prostii și il ajuta și trasaturile fizice! Puștiul de 9 ani și jumatate din Buzau David Pisau este in clasa a treia…

- In preajma Sarbatorilor de Iarna, cand toate gospodinele iși demonstreaza priceperea prin preparate culinare care de care mai rafinate, capabile sa stranga laolalta familia și prietenii, Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” vine cu o surpriza pentru publicul ei. Este vorba despre prezentarea primei…

- • El a fugit din spital inainte de a primi rezultatul testarii, fiind gasit intr-un tren Al doilea buzoian trimis in judecata pentru zadarnicirea combaterii bolilor a fost condamnat la un an inchisoare cu executare, sentința pronunțata de Judecatoria Buzau fiind prima condamnare cu executare a vreunei…