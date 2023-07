Stiri pe aceeasi tema

- Dacia lucreaza deja la cea de-a patra generatie a modelului Sandero, iar noua mașina care va aparea in 2027 sau 2028 va fi prima electrica de clasa B a companiei, dar va ramane una accesibila la preț.

- BMW a prezentat primele imagini și date oficiale ale noului Seria 5, berlina de clasa medie a bavarezilor care vine la pachet, pentru prima oara, cu o varianta 100% electrica. Noul Seria 5 imparte cu EV-ul i5 un design conservator, dar sub aceasta...

- Pretul de 68 de bani la energie electrica pentru populatie este unul foarte bun, peste 4,5 milioane de romani avand un consum in medie de 50 de kilowati, ceea ce reprezinta o factura la energie electrica de 35 40 lei, a declarat luni ministrul Energiei, Virgil Popescu conform Agerpres.roCred ca pretul…

- Electrica anunța intreruperea furnizarii energiei electrice pentru data de 15 mai 2023, in localitatea Turda. Sunt programate lucrari de revizii și reparații in zona Turda. DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A.

- Un șofer a renunțat dupa numai un an la cea mai ieftina mașina electrica din Romania spunand ca s-a intors la una normala. Acest lucru ii permite o extravaganța la care visa: sa aiba aer condiționat. Gestul sau a starnit antipatia unor șoferi.

- Alaturi de persoanele fizice, si unitatile de cult vor putea cere bani in cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice, ce pot fi folositi pentru instalarea de sisteme fotovoltaice destinate generarii de energie electrica din surse total ecologice. Schimbarea apare in noul ghid de finantare a programului…

- Noul model Dacia Duster a fost surprins din nou in Spania, in timpul testelor dinainte de lansare, mașina fiind complet camuflata cu folie specifica.Mașina avea toate geamurile inghețate, ca urmare a faptului ca testele erau realizate pe temperaturi foarte scazute. Numai ca afara era destul de cald,…

- BMW i7, care are deja 544 CP in versiunea standard, este oferit acum intr-o varianta extravaganta M70 – și mai puternica. Varianta electrica a noii generații a Seriei 7 – și deocamdata singura disponibila in Europa – este o arma eficienta pentru BMW in fața rivalilor de la Mercedes și Audi. Dar producatorul…