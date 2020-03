Stiri pe aceeasi tema

- Daca presa chineza ar fi fost libera, coronavirusul nu ar fi devenit pandemie, considera organizatia neguvernamentala Reporteri fara Frontiere (Reporters sans frontieres, RSF), care si-a prezentat argumentele in acest sens intr-un comunicat difuzat marti seara la Paris, sediul organizatiei, scrie…

- Un specialist din China pune la zid masurile luate de Italia in lupta cu coronavirusul. Acesta susține ca in Milano, orașul cel mai puternic lovit de COVID-19, exista o politica de izolare foarte slaba. ”Acum descopar multe dintre probleme. Tocmai am ajuns din Cordoba, dar am descoperit aici in Milano,…

- Concret, va primi spor pentru conditii deosebit de periculoase, cuprins intre 55% si 85% din salariul de baza: personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul sectiilor si compartimentelor de boli infectioase care acorda servicii medicale persoanelor testate pozitiv la epidemia…

- Maria Ghiorghiu continua sa faca declarații in legatura cu ceea ce a vazut despre Covid-19. Potrivit spuselor sale, romanii nu au motiv de ingrijorare, deoarece in țara noastra nu vor exista morți din cauza virusului ucigaș din China.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a spus miercuri ca epidemia de Covid-19 poate fi caracterizata ca pandemie. Pana in prezent, de la descoperirea coronavirusului in Wuhan (China), la finalul anului trecut, peste 118.000 de oameni din mai multe de 110 tari au fost infectati. Numarul deceselor…

- Pana in prezent, de la descoperirea coronavirusului in Wuhan (China), la finalul anului trecut, peste 118.000 de oameni din mai multe de 110 tari au fost infectati. Numarul deceselor la nivel mondial a depasit 4.200. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a recunoscut: „Nu am mai vazut…

- CHIȘINAU, 11 mart – Sputnik, Doina Crainic. Pana in prezent au fost confirmate la nivel global 107.420 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID-19 in cel puțin 56 de țari, din care 60.910 cazuri recuperate si 3.652 de morti, potrivit worldmeters.info. Din acest total, 80.701 cazuri au fost…

- Guvernul german a estimat miercuri ca omenirea se confrunta deja cu o ''pandemie'' provocata de noul coronavirus, si afirma ca ia situatia ''foarte in serios'', in timp ce numarul cazurilor de imbolnavire continua sa creasca, relateaza AFP, citata de Agerpres.''Epidemia de coronavirus in China s-a transformat…