Stiri pe aceeasi tema

Cristi Borcea afla astazi daca va fi eliberat conditionat din inchisoare. Magistratii de la Tribunalul Ilfov judeca azi contestatia facuta de omul de afaceri. Pana acum, judecatorii au respins cele doua cereri facute de Borcea deoarece au considerat ca acesta nu a stat suficient…

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, aflat acum dupa gratii, ar fi planuit sa se casatoreasca, imediat ce omul de afaceri va fi eliberat. Fostul model are o relație cu fostl acționar al lui Dinamo și chiar un baiețel cu acesta, Milan. Stere Borcea, tatal celui condamnat…

- Familia asteapta din clipa in clipa eliberarea lui Cristi Borcea. Parintii lui, prima sotie si actuala iubita sunt cu sufletul la gura, iar momentul pare mai aproape ca niciodata. In plus rudele apropiate deja vorbesc despre planuri concrete pe care afaceristul le are cu iubirea vietii lui, Valentina,…

- Cristian Boureanu asteapta, miercuri, 20 iunie 2018, sentinta in dosarul in care este acuzat ca a agresat un agent de politie de la rutiera, in vara anului trecut. Procurorii au cerut o pedeapsa de 2 ani si jumatate de inchisoare pentru fostul deputat. Judecatoria Sectorului 1 ar putea anunța decizia…

- Un film de aproximativ sase minute surprinde detalii incredibile cu privire la interventiile contratimp ale salvatorilor Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta. Pana la stingerea propriu-zisa a unui incendiu, organizarea oamenilor la fata locului si folosirea la capacitate maxima a resurselor disponibile…

- Valentina Pelinel se pricepe la afaceri, drept urmare Cristi Borcea i-a dat pe mana proiectul lui de suflet. Fostul manechin a colaborat cu Patrick, fiul cel mare al fostului acționar dinamovist, iar ieri au inaugurat impreuna pub-ul. Totul bineințeles sub atenta supervizare a lui Cristi Borcea. Valentina…

- Valentina Pelinel xi fiul cel mare al lui Cristi Borcea au oferit primul interviu impreunE! Patrick Borcea face dezvEluiri, in premierE, despre relatia cu iubita tatElui sEu, despre preluarea afacerilor familiei, dar xi despre cum a fost intreaga perioadE in care nu l-a avut alEturi pe pErintele sEu.

- La niciun an de cand și-a facut operația de micșorare a stomacului Patrick Borcea, fiul cel mare al fostului șef de la Dinamo, pare un alt om. Tanarul a slabit 40 de kilograme și cu greu poate fi recunoscut de susținatorii familiei sale. Astazi, el s-a lansat in lumea afaceriștilor, iar Valentina Pelinel,…