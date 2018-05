Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii ies la iveala: Bunica fetitei ucise in Baia Mare, declaratii sfasietoare. Cadavrul micutei a fost gasit…… Noi detalii ies la iveala in cazul fetitei ucise cu bestialitate, in Baia Mare. Micuta a fost gasita chiar de catre fratii ei mai mari. Anchetatorii iau in calcul faptul ca ucigasul ar…

- Simona Gherghe are o fetita extrem de cuminte si frumoasa. Micuta este lumina ochilor pentru celebra ei mama, iar Simona Gherghe incearca de fiecare data sa-i acorde cat mai multa atentie fiicei sale.

- Liviu Varciu și Anda Calin sunt impreuna de la inceputul anului 2017 și au impreuna o fetița, Anastasia Maria. Deși relația dintre cei doi pare sa mearga bine, casatoria nu pare sa fie urmatorul pas pentru ei, așa cum s-ar aștepta toata lumea. Cel puțin asta declara iubita lui Varciu. Anul trecut,…

- Liviu Varciu le-a facut o surpriza internautilor si le-a aratat-o pe micuta lui, Anastasia. Aceasta a inceput, la un moment dat, sa planga zgomotos, iar simpaticul concurent de la "Asia Express" a stiut imediat cum s-o calmeze.

- Se aproprie incercarile marii finale la ,,Asia Express”, iar vedetele ramase in ultima parte din Drumul Dragonului vor imparti emotii si momente de neimaginat in prima etapa din Thailanda. Incepand cu seara aceasta, de la ora 20:00, echipele se vor duela intr-o editie memorabila, pe cat frumoasa, pe…

- Liviu Varciu infirma zvonurile aparute in presa, conform carora el și Anda Calin, tanara care i-a oferit o fetița in urma cu 5 luni, s-au desparțit.In presa, s-a vehiculat ca Liviu Varciu și Anda Calin și-ar fi spus adio și ca Anda s-ar fi mutat din reședința prezentatorului, impreuna cu fiica lor.…

- Liviu Varciu a publicat pe Instagram o fotografie cu fiica lui si a Andei Calin, Anastasia Maria. Fanii au remarcat cat de mult seamana Anastasia cu tatal ei, Liviu Varciu. „Pui mic…. esti copie la indigo tati”, i-a transmis cineva lui Liviu Varciu. „Seamana foarte mult cu tine!”, a comentat si altcineva.…