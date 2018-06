Stiri pe aceeasi tema

- Am avut ocazia s-o vedem la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, insa croiul rochiei era destul de permisiv, deci fotografiile obținute nu erau tocmai concludente. Iata, insa, ca imaginile surprinse la French Open cu sora Ducesei de Cambridge au fost mai mult decat explicite, demonstrand ca Pippa…

- Camelia Potec este insarcinata in șase luni și așteapta cu nerabdare sa iși țina fetița in brațe. Sportiva recunoaște insa, ca este puțin panicata și ca merge mult mai des la control, pentru a vedea daca totul este in regula. Camelia Potec a fost ceruta in casatorie la sfarșitul anului trecut, iar in…

- Loredana Ștefu, una dintre prezentatoarele meteo de la Antena 3, va deveni mamica. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Frumoasa bruneta a anunțat in direct la TV ca este insarcinata. Colegii sai au felicitat-o și i-au spus ca o așteapta dupa ce va reveni din concediul…

- Bucurie mare in familia Cameliei Potec. Sportiva care a caștigat medalia de aur la Olimpiada de la Atena, in 2004, va deveni mama in curand.(Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Marele anunț vine la doar cateva luni dupa ce s-a logodit.(CITEȘTE ȘI: SOȚUL OANEI ROMAN…

- Betty Salam și iubitul ei, Catalin Vișanescu, sunt in culmea fericirii! Cei doi urmeaza sa devina parinți, dar și sa faca nunta, inainte ca adolescenta sa implineasca 18 ani. In aceste zile de minivacanța, cei doi au „fugit” la Dubai, unde au petrecut un sejur romantic. Fiica lui Florin Salam a publicat…

- Vestea ca Betty Salam este insarcinata i-a șocat pe fanii ei! Puștoaica de 17 ani se pregatește sa devina mama pentru prima oara. Fiica lui Florin Salam vrea sa țina secret faptul ca este gravida, potrivit apropiaților ei. De cand a aflat ca va deveni mamica, ea a renunțat sa mai apara la emisiuni TV…

- Vestea ca Elena Basescu asteapta al treilea copil nu mai este de mult un secret, dupa cum a confirmat si aceasta, printr-un mesaj postat pe pagina personala de Facebook. Insarcinata in sase luni, EBA si iubitul sau, Catalin „Tomata” sustin ca abia asteapta venirea pe lume a micutei si sunt foarte fericiti.