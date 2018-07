Stiri pe aceeasi tema

- A fost omul potrivit la locul potrivit. Un jandarm poate fi considerat erou, dupa ce ieri seara, in incendiul care a avut loc in Calea Martirilor din Timisoara, i-a salvat viata unui tanar „captiv” intre flacarile care au distrus cele trei imobile Petru Marocico, ofiter in cadrul Gruparii de Jandarmi…

- Dronele pentru filmat sunt echipamente foarte precise, care pot capta imagini impresionante in mainile celor care se pricep, insa au cateva dezavantaje: majoritaea nu sunt si rezistente la apa, iar acumulatorul nu ofera o autonomie foarte mare. Ce te faci insa cand drona pe care o manevrezi ramane fara…

- Armatorul danez Maersk Line a anuntat sâmbata ca unul dintre vasele sale de transport a salvat 113 migranti din largul coastelor sudice ale Italiei si în prezent navigheaza în largul Siciliei, informeaza AFP.

- Trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, prin rechizitoriul nr. 5162 P 2016, un barbat acuzat de ultraj si de tulburarea ordinii si linistii publice a fost condamnat, in prima instanta. In actul de sesizare a instantei, procurorii arata ca, la inceputul lunii mai…

- Zeci de locuinte, anexe gospodaresti, beciuri si subsoluri din 31 de localitati au fost inundate, in ultimele 24 de ore, in urma ploilor torentiale si a vijeliilor. In Vrancea, pompierii au salvat un cioban cu 200 de animale ramase blocate pe insula in mijlocul raului.

- Dovezi ca oamenii se pot adapta la scufundari subacvatice au fost descoperite pentru prima data intr-un nou studiu. Acestea sugereaza ca poporul Bajau, un grup de bastinasi din Indonezia, au spline marite genetic care le permit sa inoate...

- Imagini șocante au fost surprinse de camerele de supraveghere in orașul brazilian Sao Luis, acolo unde un baiat de 7 ani și-a salvat fratele mai mic de la inec, in ultima clipa! La un moment dat, mezinul a ieșit din casa și s-a indreptat direct catre piscina familiei, in care s-a dezechilibrat și a…

- Marii contribuabili au o pondere de 70% din cifra de afaceri totala pe economie, dar numai de 43% in taxele si contributiile platite la buget, povara fiscala fiind practic mult mai mare pe intreprinderile mici si mijlocii.„Vom lucra pentru cresterea ponderii marilor contribuabili in totalul…