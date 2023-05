Stiri pe aceeasi tema

- 11 banci din Romania au fost amendate cu 550.000 de lei de comisarii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC), pentru practici inșelatoare de calcul al ratelor. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța, marți, ca a verificat modul in care bancile…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la un bloc aflat in reabilitare din sectorul 5 al Capitalei. Potrivit primelor informații, blocul se afla in reabilitare, iar focul se manifesta la acoperis. Blocul, care are 10 etaje, se afla in sectorul 5, zona cartierului Rahova. Locatarii au fost evacuați de urgența.…

- Un barbat a fost dus la audieri in urma a doua perchezitii care au avut loc in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar privind organizarea de jocuri de noroc, fara autorizatie. Acesta ar fi organizat jocuri de poker, taxa de participare fiind cuprinsa intre 500 si 1.500 de lei. ”In zilele de 15 si 16 […]…

- Activitatea din targul “Tradiții romaneṣti legate de sarbatoarea Mucenicilor”, din Parcul Tineretului din Capitala, a fost suspendata in urma controalelor efectuate de ANPC. Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), actiunea de control a avut loc…

- O femeie din Ciorogarla, judetul Ilfov, a murit dupa ce impreuna cu sotul ei au fost injunghiati in casa. Fiul lor este cel care a anuntat crima la 112. Tatal acestuia a ajuns in stare grava la spital. Un atac ingrozitor a avut loc duminica seara in imediata apropiere a Capitalei. Doi soți din Ciorogarla…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat astazi, 17 ianuarie 2023, ca a dat amenzi de peste 7 milioane de lei in urma a sute de controale la magazinele Lidl din țara. Comisarii ANPC au gasit mai multe nereguli, printre care produse expirate și mizerie. De la inceputul acestui…

