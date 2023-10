Personalul unei gradinițe din Capitala este acuzat ca a ignorat timp de ore bune o fetița de doi ani și jumatate care a stat intinsa pe jos, avand insufieciența respiratorie. Mama micuței a observat ca are probleme de sanatate in momentul in care a venit sa o ia acasa la sfarșitul pogramului și a ajuns […] The post FOTO. Caz șocant la o gradinița din Capitala: O fetita a stat ore in sir pe podea, cu insuficienta respiratorie. Poliția a deschis o ancheta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .