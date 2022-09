Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Centrala de Informații a Statelor Unite (CIA) a avertizat cu cateva saptamani in urma Germania cu privire la posibile atacuri asupra conductelor de gaz din Marea Baltica, a relatat marți revista germana Spiegel, dupa ce au fost raportate scurgeri de gaz gazoductele Nord Stream 1 și 2. Guvernul…

- Scurgerile inexplicabile descoperite la gazoductele Nord Stream in Marea Baltica sunt rezultatul „unui atac terorist planificat” de Moscova „impotriva Uniunii Europene”, considera Kievul, potrivit France Presse.

- Comisia Europeana a acuzat gigantul rus Gazprom ca a oprit furnizarea de gaze prin conducta Nord Stream din Marea Baltica catre Germania folosind pretexte false, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Rusia irosește cantitați mari de gaze naturale arzandu-le cu o uriașa flacara portocalie langa granița cu Finlanda, intr-un moment in care a redus drastic livrarile catre Uniunea Europeana(UE), au declarat vineri (26 august) oamenii de știința și analiștii. Analiștii de la Rystad, o companie de consultanța…

- Rusia arde, la propriu, in atmosfera cantitati mari de gaze naturale, in apropierea frontierei cu Finlanda, in timp ce reduce drastic volumele exportate catre Uniunea Europeana, au declarat vineri agentiei Reuters mai multi oameni de stiinta si analisti. Reprezentanti ai firmei de consultanta Rystad…

- Raționalizarea energiei in Europa nu poate fi exclusa, a avertizat șeful gigantului energetic Shell, din cauza ingrijorarilor legate de aprovizionarea cu gaze din Rusia, scrie BBC. Luand cuvantul la o conferința pe teme energetice, Ben van Beurden a declarat ca se anunța o „iarna cu adevarat grea in…

- Moneda unica europeana a coborat, luni, la cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani, pana la paritatea cu dolarul american. Cursul de schimb dintre euro și dolarul american este aproape identic, dupa ce moneda unica europeana a ajuns la valoarea de 1,004 dolari americani, luni dupa-amiaza, in scadere…

- Nord Stream AG va opri ambele tronsoane ale gazoductului Nord Stream intre 11 și 21 iulie pentru reparații programate.