FOTO. Cât au ajuns să plătească migranții din Asia pentru a ajunge din România în Germania O grupare formata din cetateni de mai multe nationalitati, specializata in trafic de migranti si care era condusa de turci si sirieni, a fost destructurata de politisti si procurorii DIICOT. Peste 300 de migranti traficati au fost identificati pana acum, iar anchetatorii au stabilit ca gruparea primea intre 4.000 si 10.000 de euro de la […] The post FOTO. Cat au ajuns sa plateasca migranții din Asia pentru a ajunge din Romania in Germania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

