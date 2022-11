FOTO! Casă nouă pentru o familie din Tănăsoaia, rămasă pe drumuri în urma unui cumplit incendiu „Cand oamenii mai cred in minuni, Dumnezeu lucreaza” „Deocamdata, copiii locuiesc la o ruda din sat iar parintii si-au construit un bordei in curte. Au nevoie de mare ajutor ca sa-si ridice minim doua camere pana vine iarna! Spera, caci speranta le-a mai ramas, ca oamenii cu suflet mare ii vor ajuta sa-si riduce un […] Articolul FOTO! Casa noua pentru o familie din Tanasoaia, ramasa pe drumuri in urma unui cumplit incendiu apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

