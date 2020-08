Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Naruja, Grigore Mihaeș, a anunțat ca au fost finalizate lucrarile de asfaltare a drumului comunal din Poiana Stroii. Acesta a amintit ca a reușit sa finalizeze și lucrarile de reabilitare a școlilor din localitate. „Am reușit sa asfaltam și in Poiana Stroii, administrația comunei noastre…

- Primaria municipiului Adjud anunța: In perioada 24 iulie – 17 august 2020, Primaria municipiului Adjud impreuna cu beneficiarii AVRAM VICTOR CLAUDIU, ASOCIAȚIA CREȘTINA BRUNSTAD Adjud, SC RMS CONFERERNCE & EVENTS CENTER SRL anunța Intenție de elaborare de dezbatere publica privind consultarea și informarea…

- Oamenii din Cimpuri l-au condus pe ultimul drum pe primarul Costel Mateiu, cel care a fost edilul localitații in ultimii opt ani. I-au fost alaturi membrii familiei, prietenii, colegii din primariile vrancene dar și o delegație de la Consiliul județean, condusa de vicepreședintele Danuț Cristian. A…

- Biblioteca municipala Adjud organizeaza cea de-a treisprezecea editie a proiectului ,,Biblioteca de vacanta”. Acest proiect se adreseaza tuturor categoriilor de utilizatori ai bibliotecii (prescolari, elevi, adulti si persoane de varsta a treia). Activitatile se vor desfasura online, in perioada 01…

- Pompierii au fost chemati sa intervina pentru a sparge usa unei locuinte din Adjud. Conform USU Vrancea, un barbat de 53 de ani a fost gasit decedat in interior. E posibil ca vecinii si rudele sa nu il mai fi vazut de o vreme și sa fi alertat autoritatile. Vom reveni cu infomații. foto: presasm.ro […]…

- La data de 18.06.2020, ora 19.50, o femeie, din mun. Adjud, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2L – Soveja, intr-o curba la stanga, pe fondul vitezei neadaptate, a parasit partea carosabila, rasturnandu-se in șanț. A rezultat astfel ranirea grava a unui minor, in varsta de 15 ani, precum și ranirea…

- Un accident a avut loc in urma cu puțin timp la Adjud. Din primele date, un automobil ar fi fost acroșat de un tren personal, la trecerea la nivel cu calea ferata, in dreptul pasajului Burcioaia. Apelul a fost anunțat la 112, fiind posibil sa existe 3 victime. Atat traficul rutier, cat și traficul feroviar…

