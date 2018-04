Stiri pe aceeasi tema

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a publicat, joi, primele imagini de la intalnirea dintre Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, si liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, informeaza Fox News.Intr-un mesaj postat pe Twitter cu ocazia confirmarii lui Mike Pompeo in functia de…

- Mike Pompeo, actualul director al CIA, a fost confirmat joi de Senatul american in postul de secretar de Stat, la timp sa preia doua dosare fierbinti - viitorul acordului in dosarul nuclear iranian si Coreea de Nord, cu al carei lider s-a intalnit de curand, relateaza AFP.

- Mike Pompeo, care urmeaza sa fie confirmat in curand in funcția de Secretar de Stat al Statelor Unite, urmeaza sa viziteze Israelul saptamana viitoare. Va fi prima sa calatorie in strainatate in calitate de șef al diplomației americane, conform informațiilor aparute joi in presa israeliana.

- Directorul CIA, Mike Pompeo, nominalizat la postul de sef al diplomatiei americane, a declarat joi, in cursul audierii sale in Comisia pentru Relatii Externe a Senatului SUA, ca experienta sa ca ofiter al armatei americane stationat in Germania Federala in timpul Razboiului Rece i-a oferit o intelegere…

- Secretarul de stat american desemnat Mike Pompeo, in prezent director al CIA, a promis o atitudine mai ferma fata de Rusia, pozitie exprimata in declaratiile sale scrise inainte de audierea pentru confirmarea sa in functie ce va avea loc joi in Comisia Senatului pentru relatii externe, relateaza agentia…

- Schimbarea de la varful Departamentului de Stat va adanci pe termen scurt necunoscutele privind directia in care se indreapta politica externa a Statelor Unite, sunt de parere multi analisti.