- Ce-ai facut, Viorele? La scurt timp dupa ce s-a lansat in muzica, soțul Vulpiței a și ajuns locul I in trending. Jador și Culița Sterp il considera deja un adversar de temut, fapt pentru care i-au și transmis cateva mesaje. Acum a venit randul lui Carmen de la Salciua sa-și spuna punctul de vedere,…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai indragite cantarete din tara noastra. Desi o vedeti mereu plina de energie la evenimentele la care participa, in spatele zambetului sau sunt ascunse povesti triste de viata. De curand, manelista a recunoscut ca cel mai greu moment pentru ea a fost divortul…

- Carmen de la Salciua și Culita Sterp au facut ce au facut și dupa un divorț cu scantei au ajuns tot impreuna. Au incercat sa faca din Iad Rai, dar cum orice minune ține doar trei zile s-au desparțit din nou. Și nu s-a intamplat doar o data.

- Dupa ce a anunțat ca s-a desparțit de Culița Sterp, Carmen de la Salciua a postat pe contul sau de socializare reacția referitoare la faptul ca barbatul cu care s-a iubit nu o mai urmarește in mediul online.

- La insistențele fanilor, Carmen de la Salciua recunoaște intr-o postare pe Instagram ca relația dintre ea și Culița Sterp s-a incheiat. Cantareața de muzica de petrecere a lasat sa se ințeleaga ca nepotrivirea de caractere este motivul principal al desparțiri. Mai mult decat atat, se pare ca artista…

- Relația dintre Culița Sterp și Carmen de la Salciua este sub semnul intrebari, dupa ce in ultimul timp cei doi nu au mai fost vazuți impreuna. Mai mult, pe canalul sau de YouTube, Culița Sterp i-a pus pe ganduri pe fanii sai dupa o afirmație pe care a facut-o.

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp s-au impacat de curand, si nu au stat degeaba ci au inceput sa faca milioane in concerte. Mai multi fani au filmat imagini cu cei doi in timp ce au facut cateva mii de euro in cateva minute.