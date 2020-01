Stiri pe aceeasi tema

- Asteptarea fanilor lui Culita Sterp si a lui Carmen de la Salciua a luat sfarsit. Impacarea celor doi a fost confirmata de niste fotografii superbe, facute in vacanta, ale caror protagonisti sunt nimeni altii decat cei doi artisti. Cei doi s-au afisat in ipostaze demne de indragostiti si sunt mai fericiti…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp se numara printre cei mai indragiti cantareti din tara. Pe cat sunt de iubiti de public, pe atat sunt de controversati datorita relatiei lor "incalcite". Dupa o serie de despartiri si de impacari, fanilor celor doi artisti au fost extrem de incantati cand au vazut…

- Culița Sterp, unul dintre cei mai indragiți artiști de la noi, iși dorește cu ardoare sa devina tatic. Pe contul lui de Instagram, artistul a postat o fotografie prin care le-a dat de gandit fanilor lui. Mai exact, Culița s-a pozat langa brad, dar nu singur, ci alaturi de 2 copii pe care ii strange…

- Complicate sunt caile dragostei, mai ales atunci cand incerca sa revitalizezi o relație care s-a incheiat cat se poate mai prost. Carmen de la Salciua și Culița Sterp au divorțat cu scandal. Cu toate acestea, recent s-au decis sa iși mai dea o șansa, insa lucrurile nu au mers chiar atat de neted și…

- Am putea spune ca ii priește dragostea! De cand s-a impacat cu fostul soț, Carmen de la Salciua este numai zambet, dar și numai...patrațele! Artista are foarte multa grija de imaginea ei și tocmai de aceea acorda o atenție deosebita vizitelor sa sala, pentru a fi mereu in forma.

- „Ne-am ingropat dar nu am realizat ca noi suntem...Semințe ! Și...Iata-ne, din nou zambind!La mulți ani ție: Citeste si Carmen de la Salciua, schimbare radicala de look. Intra aici sa vezi cum ii sta cu parul scurt FOTO Barbatului care m-a condus pana in fața lui Dumnezeu, omului…