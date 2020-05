Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul om de afaceri Viorel Catarama arata foarte bine, chiar mai tanar decat ar fi normal pentru cineva de varsta lui. Acesta a recunoscut care este secretul „tinereții fara batranețe” și cine merita toate laudele pentru rezultatul obținut.

- Considerata ca fiind una dintre cele mai iubite cantarețe din lumea muzicii de petrecere, Carmen de la Salciua a ținut sa demonstreze ca, pe langa formele apetisante, are și alte calitați. Mai exact, aseara, artista a ținut sa arate ca nu este doar un alt chip frumos in lumea muzicii de petrecere. Și,…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, insa ceea ce mulți nu știu este faptul ca vedeta a inceput de jos. Cantareața a postat pe pagina sa de socializare o fotografie stand...la coada vacii.

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai dorite femei din showbiz-ul romanesc. De cand s-a desparțit de fostul soț, mulți barbați celebri ii dau tarcoale, dar cantareața de muzica de petrecere știe ce vrea și nu se lasa așa ușor cucerita. Vedeta a vorbit, in exclusivitate pentru wowbiz.ro , despre…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai cunoscute maneliste din țara noastra. De curand, rumoasa cantareața și-a surprins fanii cu un mesaj de suflet, adresat batranilor, in plina pandemie de coronavirus.

- Avand in vedere perioada dificila in care ne afla, Carmen de la Salciua a luat o decizie radicala. Frumoasa manelista a hotarat sa stea mai mult in casa și sa nu mai participe la niciun eveniment. Astazi insa cantareața a ieșit din locuința sa. Iata ce mesaj le-a transmis vedeta admiratorilor!

- Carmen de la Salciua este o femeie frumoasa, care atrage toate privirile. Celebra manelista face furori cu aparițiile sale, atat la evenimente, cat in mediul virtual. Astfel ca, nu e de mirare ca barbații roiesc in jurul ei. Iata cum raspunde cantareața atunci cand este curtata!

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai in voga cantarete de la noi. Celebra manelista le-a dat emotii mari fanilor, atunci cand le-a impartasit niste imagini din cabinetul medicului. Iata ce s-a intamplat cu vedeta!