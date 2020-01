Stiri pe aceeasi tema

- Noptile si diminetile vor aduce minime in jurul pragului de inghet (-10°C), cu precadere, in zonele depresionare din Carpatii Orientali, scrie meteomoldova.ro. Teritoriul Moldovei va fi traversat de un pasaj frontal, in urma caruia se vor semnala si precipitatii slabe, mixte. In centrul, nordul si vestul…

- Maine in tara cerul va fi variabil, fara precipitatii. La Briceni și Soroca se vor inregistra doua grade. La Balți cu unul mai mult. La Orhei sunt anuntate patru grade, iar la Tiraspol si Leova meteorologii prognozeaza sase grade.

- Despre celebrul Mircea Badea, vedeta Antenei 3, s-a scris mult. S-a scris și despre relația, de aproape 18 ani, cu Carmen Bruma. Dar inaintea ei a fost o alta poveste de dragoste, cu alta femeie. Cine este fosta iubita a lui Mircea Badea Femeia cu care Mircea Badea a avut o relație de aproape 7 […]…

- Anomalii termice de la o zi la alta. Vremea neobisnuit de cald ne suprinde si in urmatoarele zile. Sambata, in sudul tarii, maximele vor atinge 16 grade, ca intr-o zi de primavara. Iarna adevarata este la munte, unde sunt asteptate in continuare lapovite si ninsori.

- In 1926, cei 512 de locuitori ai satului din Siberia Orientala, Oimiakon, au experimentat temperaturi extreme record, de minus 71,2 grade Celsius, in data de 6 ianuarie a anului respectiv, nemaicunoscute pana atunci. De obicei, in regiune, pe timp de iarna, temperaturile erau in medie de aproximativ…

- La Riviere Brasserie, pe malul Begai, foarte aproape de centru, terasa este incalzita și pregatita pentru temperaturi scazute. La Riviere Brasserie, pe malul Begai, foarte aproape de centru, terasa este incalzita și pregatita pentru temperaturi scazute. Adoua veste…

- Iarna ne bate la ușa, așa ca meteorologii nu au deloc vești bune pentru ziua de 2 decembrie. Prognoza meteo pentru București, 2 decembrie nu este una prietenoasa, iar primele ore ale dimineții vor fi marcate de temperaturi cu minus.

- Pana la aceasta data, Sectia de Drumuri Nationale a fost aprovizionata cu 3.600 de tone de sare, iar in Pasul Tihuta se afla 1.500 de tone de material antiderapant, scrie Agerpres. "La aceasta data, contractele de aprovizionare cu sare sunt in curs de desfasurare. Contractele au fost incheiate…