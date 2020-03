Stiri pe aceeasi tema

- UEFA va anunta astazi amanarea Campionatului European pentru 2021, sustine presa spaniola, care precizeaza ca masura va fi luata pentru ca toate campionatele sa se poata incheia pana la 30 iunie, conform news.ro.Potrivit Cadena Cope, o alta optiune ar fi ca Euro sa se dispute in decembrie,…

- Virusul ucigaș din China a cauzat multa panica. Și vedetele din showbiz-ul autohton au tratat aceasta problema cu maxima seriozitate, motiv pentru care și-au luat imediat masuri de precauție. Iata ce a facut Anda Adam de teama de coronavirusului!

- Avocatul Poporului anunta ca a decis suspendarea activitatii de audiente in perioada 10 - 31 martie, din motive de siguranta medicala. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, Avocatul Poporului a decis ca activitatea de relatii cu publicul sa se desfasoare numai prin telefon sau posta, din…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a anuntat, joi, ca toate scolile din tara vor fi inchise pana in luna aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus, potrivit The Japan Times. Premirul susține ca urmatoarele doua saptamani sunt critice in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri, potrivit Mediafax.Premierul…

- Compania Naționala Poșta Romana anunța suspendarea temporara a serviciilor de expediere catre China. Anunțul a fost facut luni de directorul general al companiei Horia Grigorescu. „Compania Naționala Poșta Romana anunța suspendarea temporara a serviciilor de expediere catre China. Pentru a scadea riscul…

- Gigantul american din domeniul informaticii Apple a anuntat sambata ca isi va inchide toate magazinele de pe teritoriul Chinei continentale pana pe 9 februarie in contextul epidemiei de pneumonie virala cu coronavirus, care a provocat deja 259 de decese in aceasta tara, informeaza AFP.Compania…