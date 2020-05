Stiri pe aceeasi tema

- Adele nu este foarte activa in spațiul virtual, dar atunci cand o face, are grija sa faca o impresie de neuitat! De ziua ei de naștere, cantareața britanica s-a intors pe Instagram cu o poza care a luat lumea prin surprindere. Vedeta nu mai este deloc grasuna simpatica de acum cațiva ani și a ajuns…

- Oana Carmaciu, tanara actrița și protagonista a serialului ”Sacrificiul” de la Antena 1, urmeaza sa devina in curand mamica. In cele mai recente postari de pe Instagram iși lasa burtica de gravida la vedere.

- Lili Sandu este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni mamica. Vedeta este in luna a cincea de sarcina și iși etaleaza burtica de graviduța de cate ori are ocazia, fiind tare mandra de ea.

- Laura Cosoi este in culmea fericirii. Dupa ce, de curand, frumoasa actrița le-a impartașit fanilor o veste importanta, aceea ca urmeaza sa devina din nou mama, artista le-a mai facut admiratorilor o bucurie. Vedeta le-a aratat acestora primele imagini cu burtica de gravida!

- Aparut pe lume (14 martie 1929, Vadul Rașcov, județul romanesc interbelic Soroca) dintr-o mare iubire [1] , Iurie Maximciuc-Darie [2] a știut sa-și puna in valoare puterea de seducție [3] , glasul placut, talentul actoricesc [4] , talentul de desenator [5] … Rolurile in piesele de teatru au fost dintre…