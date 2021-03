Stiri pe aceeasi tema

- Fenomen neobișnuit in Irlanda. Casele unui sat din sud-estul tarii au fost acoperite aproape in totalitate de spuma marii. Localitatea a fost afectata zilele trecute de furtuna Darcy, numita si "Bestia de la Rasarit" care a lovit mai multe state europene.

- Rezidenții orașului australian Melbourne au putut asista noaptea trecuta la dezintegrarea spectaculoasa a unui meteorit deasupra orașului, relateaza 9News . Numeroase persoane au relatat ca au vazut evenimentul ce s-a petrecut in jurul orei 22:40. „A fost foarte luminos”, a declarat Fernando Braga,…

- Inca o iluzie optica a devenit virala pe platformele de socializare online precum Facebook și Twitter. Imaginea arata ce pare a fi o silueta intr-o padure acoperita de zapada. Insa, nu totul este ce pare a fi.

- Raluca Zenga este una dintre cele mai apreciate femei din Romania. Ea a știut cum sa se faca remarcata de mica, chiar daca susținerea financiara din partea parinților o putea duce oriunde in lumea aceasta.

- Pandemia are efecte devastatoare asupra afacerilor, iar acest lucru este vizibil la fiecare pas. In Marea Britanie, un pub deschis in anul 1565 din centrul Oxfordului se inchide la finalul lui ianuarie, conform Agerpres . Pub-ul „The Lamb and Flag” a fost deschis timp de 455 de ani și a fost frecventat…

- Peisaj glaciar la Constanta. Iarna si a intrat in drepturi in zona litoralului.Imagini de poveste pe faleza Cazinoului din Constanta.Gerul de astazi a creat un adevarat spectacol la malul marii.La Constanta este atat de frig incat valurile marii au inghetat pe stabilopozi, oferind trecatorilor de pe…

- In mai multe orașe din Suedia, inclusiv in capitala Stockholm, nu s-a inregistrat nici macar o ora de lumina provenita de la soare. Fenomenul s-a produs in luna decembrie. Locuitorii din Stockholm, Karlstad, Valea Tarfalei, Kiruna și din capul nordic Oland nu s-au bucurat in luna decembrie de nici macar…

- In 1993, la doar 20 de ani, creatoarea de moda Rita Mureșan devenea Miss Romania. Timp de 13 ani, fostul model a fost casatorit cu Nelu Mureșan. Rita și Nelu au divorțat in anul 2007. Din casnicia lor au rezultat doua fiice, Gloria (20 de ani) și Rebeca (23 de ani). Pe timpul pandemiei, Gloria a locuit…