- Bogdan Vandici, din Oradea, a castigat cel de-al cincilea sezon „Chefi la cutite" de la Antena 1. Bogdan are 21 de ani și este bucatarul din echipa albastra de ștrumfi jedi, condusa de Chef Florin Dumitrescu. Concurentul a ple...

- CHEFI LA CUTITE 12 iunie 2018: A fost o proba extrem de dificila pentru concurenții de la emisiunea "Chefi la cuțite" și a venit și mult tensionatul moment al jurizarii! Cei trei jurați au degustat cu multa atenție farfuriile concurenților intrați la duel și au oferit puncte, in funcție de…

- Gina Pistol și-a facut apariția in platoul emisiunii „Chefi la cuțite” ca sa prezinte celor trei echipe de bucatari care este proba surpriza din aceasta ediție a emisiunii! Iar vestea a cam taiat elanul tuturor!

- CHEFI LA CUTITE 2018 LIVE VIDEO. In seara aceasta, de la 20:00 pe Antena 1, cei 16 concurenți ramași in competiție sunt hotarați sa iși puna in aplicare planurile pentru a-i pune in dificultate pe adversari, iar atmosfera "la cuțite" incepe sa se resimta și intre cei trei chefi. Daca pana acum alianțele…

- Sezonul de poveste al emisiunii culinare Chefi la cuțite a depașit recordul de inscrieri și a strans cei mai mulți concurenți la bancurile de lucru. Din 120 care au primit cuțitul in etapa degustarilor, doar 18 și-au gasit un loc in una dintre echipele "Chefi la cuțite".

- Sezonul de poveste al emisiunii culinare Chefi la cuțite a depașit recordul de inscrieri și a strans cei mai mulți concurenți la bancurile de lucru. Dar randurile incep sa se stranga, odata cu probele de Bootcamp, iar cei 120 de bucatari care s-au intrecut aseara in cele mai aspectuoase și savuroase…

- Anthony d'Ambrosio, este din Canada, are 45 de ani și doua motive l-au adus in Romania: o femeie superba, care inseamna totul pentru el și un copil. Bucatarul lui Dani Oțil și-a incercat norocul și la Chefi la cuțite, in cel de-al cincilea sezon.

- Sezonul cinci al show-ului culinar „Chefi la cutite“, care va avea premiera in aceasta seara la Antena 1, este construit in jurul povestilor celor ce trec pragul bucatariei pentru a-i convinge pe cei trei bucatari-sefi ca merita sa faca parte din echipele lor.