FOTO. Carambol pe DN1: trei mașini, făcute praf, patru răniți grav Patru persoane au fost ranite vineri dupa amiaza intr-un accident produs pe drumul national 1, in judetul Prahova, unde doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre acestea a ricosat in alt autovehicul. Accidentul a avut loc in zona localitatii Banesti, unde un autoturism condus de un barbat de 74 de ani a intrat in coliziune […] The post FOTO. Carambol pe DN1: trei mașini, facute praf, patru raniți grav appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc marți, la ora pranzului, la ieșirea din Capitala. O mașina s-a rasturnat pe Drumul Național 1, la Saftica, iar alte doua autovehicule au fost implicate. Din primele informații, se pare ca in urma accidentului nu ar fi rezultat victime. Toți cei care au fost…

- O furtuna de praf a provocat un carambol uriaș, cu zeci de mașini și camioane, soldat cu cel puțin șase morți, pe o autostrada din statul american Illinois. Aproape 40 de persoane, cu varste intre 2 și 80 de ani, au fost ranite și transportate la spital, scrie CNN. Șaptezeci și doua de autovehicule…

- Autoritatile ruse au anuntat ca unul din avioanele sale de razboi a pierdut joi seara munitie deasupra orasului Belgorod, situat in apropierea granitei cu Ucraina, dupa ce autoritatile locale au raportat o explozie puternica care a ranit doua persoane si a creat un crater imens in oras, informeaza AFP.…

- Cinci oameni au ajuns la spital, dupa ce o ambulanta SMURD, aflata in misiune, a fost lovita de un sofer incepator si s-a rasturnat. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in București, langa Palatul Cotroceni. Din primele informatii, un conducator auto in varsta de 18 ani nu ar fi acordat prioritate…

- Trei romani au murit și alți șase sunt raniți grav dupa ce s-au intrecut cu mașinile pe strazile din Strasbourg. Unul dintre ei a transmis live pe Facebook momentulul impactului. Accidentul a avut loc luni in jurul orei 17.00, ora locala, in districtul Port-du-Rhin din Strasbourg. Trei mașini au intrat…

- Un accident in lant s-a produs, luni dimineata, pe ÐN2E85, in localitatea buzoiana Posta Calnau. Din primele informatii furnizate de IPJ Buzau, accidentul s-a produs in Posta Calnau, intersectie cu DJ210. Trei persoane au fost ranite și au fost duse la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit Centrul…

- Soferul unui autobuz incarcat cu calatori a pierdut controlul volanului si a cazut de pe un pod, in apropierea orasului Shibchar, din Bangladesh, accident in care si-au pierdut viata 19 persoane, transmite duminica Reuters, citata de Agerpres. Numarul mortilor ar putea creste pentru ca unii dintre pasagerii…

- Doi barbați bauți au fost prinși de jandarmi in timp ce incercau sa fuga, dupa ce unul dintre ei a lovit cu o mașina trei autoturisme parcate in București. Potrivit Jandarmeriei Romane, in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, un echipaj al Jandarmeriei Capitalei a prins doi barbați aflați sub influența…