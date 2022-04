Stiri pe aceeasi tema

- „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 18 + 200 de metri, in zona localitatii Balotesti, judetul Ilfov, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 5 autovehicule, pe sensul de mers catre Ploiesti", se arata intr-un comunicat…

- Trei persoane au murit intr-un accident rutier, care s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe A1, in zona localitații Margina, din județul Timiș. In accident au fost implicate 6 autovehicule, intre care 2 microbuze. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe autostrada A1 Deva-Nadlac, kilometrul…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dupa-amiaza, in nordul Bucureștiului, la intrarea in Otopeni, in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini. Trei persoane au fost ranite, una dintre ele fiind incarcerata. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe…

- O persoana a murit și trei au fost ranite, luni, in urma unui accident de circulație care a avut loc pe DN 14, in zona localitații Slimnic, din județul Sibiu. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, traficul este intrerupt pe DN 14 Mediaș – Sibiu, in afara localitații Slimnic, județul Sibiu,…

- Doua persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident in care au fost implicate patru mașini, in județul Bihor. Traficul rutier pe DN 79 Oradea-Salonta este oprit pe ambele sensuri. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca accidentul s-a produs pe DN 79 Oradea-Salonta, kilometrul…

- Trei persoane au fost ranite, luni dimineața, intr-un accident in care au fost implicate cinci mașini, in județul Braila. Traficul rutier a fost intrerupt pe DN 22B. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 22B, la ieșire din municipiul Braila catre Galați, in județul…

- Traficul este restricționat pe Autostrada A3 București-Ploiești, in dreptul localitații Voluntari, din cauza unui accident. Doua persoane sunt ranite, iar echipele de intervenție au solicitat elicopterul SMURD. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe sensul catre Ploiești al Autostrazii…