- Numarul raniților este in creștere in urma carambolului care a avut loc pe A2, la Medgidia. Pana acum 17 persoane, intre care 5 copii, au fost transportate la spital de ambulanțele care continua sa ajunga la fața locului. Potrivit șefului DSU, Raed Arafat, au exista 3 zone in care s-au produs accidente.…

- Autoritațile au activat in aceasta dimineața planul roșu de intervenție pe Autostrada Soarelui. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, caci vizibilitatea a fost redusa sub 200 de metri din cauza ceței, peste 20 de mașini s-au ciocnit intr-un carambol in zona Medgidia. Printre victime se numara și…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, vineri dimineața, pe A2, in care au fost implicate 20 de autoturisme. Accidentul s-a produs pe sensul București-Constanța, in zona localitații Medgidia, iar traficul este blocat pe sensul catre litoral. Potrivit Centrului Infotrafic al…

- Autoritatile au activat planul rosu de interventie, luni dimineata, dupa ce o persoana a murit, iar 16 au fost ranite intr-un accident produs pe autostrada A1, inainte de Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, circulația a fost ingreunata la kilometrul…

- Doua persoane au murit și mai mulți copii au fost raniți, joi dimineața, in urma unui accident in care au fost implicate un microbuz școlar si un autoturism, in Dambovița. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 71 Targoviște-Sinaia, in apropierea localitații Aninoasa,…

- Intervenție de amploare, joi, in Prahova, dupa ce șase persoane, printre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1A Ploiești – Valenii de Munte,…

- 16 persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident, in care au fost implicate un microbuz și un autocamion, care a avut loc in localitatea Vanatori, din județul Iași. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, circulația a fost intrerupta…