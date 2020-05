Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, alaturi de o fotografie de pe patul de spital, Ana Maria Branza s-a tinut de glume. "Ori la bal, ori la spital! Si, cum balurile sunt suspendate pe durata nedeternimata, m-am multumit cu spitalul! Uite asa s-a mai destramat un mit. Imi si imaginam cum o sa ma laud eu,…

- Campioana olimpica Ana Maria Popescu a suferit o operație la genunchiul drept, o accidentare cu care s-a luptat intreg sezonul Spadasina in varsta de 35 de ani a anunțat pe contul personal de Facebook ca a fost operata. „Uite așa s-a mai destramat un mit. Imi și imaginam cum o sa ma laud eu, mandra…

- Denise Rifai a atacat-o, intr-un mesaj pe Facebook, pe Madalina Dobrovolschi, fosta purtatoare de cuvant a presedintelui Klaus Iohannis si cea care i-a luat locul la Realitatea Plus, dupa ce ea si-a dat demisia. De asemenea, realizatoarea TV i-a facut si o dedicatie muzicala sugestiva.

- Scrimera Ana-Maria Popescu, aflata in autoizolare la domiciliu dupa ce a participat la Cupa Mondiala de la Budapesta, le-a transmis un mesaj de sustinere colegilor sai. Printr-un mesaj video postat pe pagina oficiala de Facebook a Federatiei Romane de Scrima , Ana le spune ca sunt datori sa se antreneze…

- Scrimera Ana-Maria Popescu, 35 de ani, se antreneaza zilnic și in autoizolare. Campioana olimpica cu echipa Romaniei la Rio 2016 a transmis un mesaj de sustinere colegilor sai in care le spune ca sunt datori sa se antreneze in continuare si sa creada in visul lor. ”Dragi eroi cu masca, mai mici sau…

- Loredana Dinu (35 de ani), campioana olimpica la Jocurile Olimpice din 2016 de la Rio de Janeiro, dubla campioana mondiala și europeana, a fost prezenta in aceasta dimineața la GSP Live. Fosta scrimera, impreuna cu soțul ei, au oferit un moment savuros dupa ce moderatorul Costin Ștucan a provocat-o…

- Clinica Opticline a pus pe pagina lor de Facebook inregistrarea integrala a modului cum decurge o operație la ochi, pentru un implant de cristalin. Operația nu dureaza decat 4 minute și 25 de secunde! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Preotul paroh din satul barbatului acuzat ca l-a ucis pe baiatul de 14 ani, din judetul Vaslui, si-a aratat sustinerea pe Facebook fata de autorul crimei. Preotul paroh Stefan Iulian si-a manifestat sustinerea neconditionata fata de autorul cimei si a familiei acestuia. „Lucrurile nu raman niciodata…