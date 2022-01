Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a anunțat, luni, intr-o conferința de presa privind organizarea slujbei de Boboteaza pe 6 ianuarie la Constanța, ca “Daca anul trecut nu ne-am infectat peste 10.000, cați au fost la Boboteaza, nici anul acesta nu vom avea cazuri”. El a estimat ca anul acesta vor…

- Mii de oameni protesteaza in capitala Olandei fața de restricțșiile impuse din nou de autoritați. Mitibngul nu a fost aprobat, astfel ca oamenii s-au strans ilegal intr-o piața. Forțele de ordine au intervenit și au avut loc și incidente, relateaza agențiile de presa internaționale. Cateva mii de oameni…

- Angajatii din Sanatate au anunțat, luni, mitinguri in Piata Victoriei, la Palatul Cotroceni si la Palatul Parlamentului, in data de 28 decembrie, pentru acordarea drepturilor salariale. De asemenea, in paralel vor avea loc manifestari de sustinere in spitalele din tara, informeaza News.ro. Federatia…

- Un tanar in varsta de 35 de ani a cazut, duminica, cu mașina in raul Dambovița, in zona Podului Ciurel din Capitala. Pompierii chemați sa intervina au reușit sa-l scoata din mașina, iar echipajul SMURD face, la ora transmiterii acestei știri, eforturi pentru a-l salva. Autoturismul s-a scufundat parțial…

- O cladire de patru etaje s-a prabusit in localitatea siciliana Ravanusa, dupa explozia unei conducte de gaze. O persoana a murit, alte noua sunt cautate de salvatori sub daramaturi, inclusiv trei copii, relateaza agenția de presa ANSA si CNN. Potrivit ANSA, dupa explozia conductei, cladirea a luat foc,…

- Nu a fost inregistrat inca niciun deces asociat noii variante a coronavirusului, tulpina Omicron, depistata prima data in Africa de Sud, este declarația unui purtator de cuvant al Organizației Mondiale a Sanatații, la conferința saptamanala de la Geneva. Conform AFP, Christian Lindmeier, purtator de…

- Noi revolte au avut loc, sambata seara, in Olanda, Austria, Croatia si Italia, fata de restrictiile impuse in contextul cresterii numarului de infectii cu SARS-CoV-2 in tarile europene. Demonstrantii au lansat petarde si artificii spre politie si au incendiat biciclete in Haga, dupa ce cu o seara inainte…

- Premierul demis Florin Cițu și-a laudat echipa, dar și pe el, sambata, pentru treaba “bine facuta”, dupa ce agențiile de rating S&P și Moodys au confirmat ratingul Romaniei. Cițu a susținut, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, ca “bunastarea se simte deja”, Romania avand cea mai mare crestere…