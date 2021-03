Ca in fiecare an, de 1 Martie, polițiștii buzoieni respecta tradiția de a le oferi participantelor la trafic mici simboluri ale sosirii primaverii. Așa s-a intamplat și azi, in municipiul Buzau, cand agenții de circulație au oprit mai multe femeie aflate la volan, dar și in mijloacele de transport in comun, pentru a le face o surpriza. „A devenit traditie ca, la debutul anotimpului florilor, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau sa desfasoare o actiune ce are ca „grup tinta” participantele la trafic. Astfel, ca in fiecare an, de 1 Martie, politistii rutieri „s-au…