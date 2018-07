Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria, fosta concurenta de la "Mireasa pentru fiul meu", traieste din plin o frumoasa poveste de dragoste. Dupa relatia esuata din competitie alaturi de Petru, iata ca Ana se pare ca si-a gasit fericirea in bratele lui Codrut, un tanar chipes, cu care se potriveste foarte bine. Ana Maria, fosta…

- Mihai și Mihaela au constituit unul dintre cele mai indragite cupluri ale show-ului matrimonial „Mireasa pentru fiul meu”. Cei doi au format o pereche bine inchegata de la bun inceput, dar iata ca reușesc sa gaseasca in continuare noi metode prin care sa-și declare iubirea unul fața de celalalt.

- Bucurie mare pentru fanii "MireasE pentru fiul meu". Lavinia, fosta concurentE, a nEscut. Micuta care a venit pe lume este perfect sEnEtoasE xi este o superbitate de fetitE. Lavinia a nEscut astEzi, la Arad, iar vestea a fost datE de sotul ei pe Facebook.

- Veste nemaipomenita pentru fanii „Mireasa pentru fiul meu”! Alina, fosta concurenta in cadrul show-ului matrimonial sezonul sase, este insarcinata. Fosta concurenta a vorbit, in exclusivitate pentru HeyNews.ro , despre cea mai frumoasa perioada din viata ei. Alina a devenit cunoscuta dupa ce a participat…

- Tatiana, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", a facut o schimbare radicala in viata ei. Dupa ce a fost criticata de mai multe ori ca era "durdulie", tanara nu a stat prea mult pe ganduri si a decis sa faca ceva in acest sens.

- Madalina este una dintre fostele concurente de la "Mireasa pentru fiul meu" care a intrat in casa in dorinta de a-si gasi sufletul pereche. Norocul ei nu a fost in competitie, iar iubirea se afla in afara casei.

- Madalina, fosta concurenta in cadrul ultimului sezon "Mireasa pentru fiul meu", a facut o schimbare radicala in viata ei. cunoscuta de toata lumea cu parul scurt si blond, tanara a decis sa arate complet diferit.