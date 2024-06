Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe Facebook, profesorul și fostul șef al ISJ Vasile Marc (PNL) cere demisia președintelui PNL Ioan Turc și a secretarului general al partidului Ioan Zagrean. Acesta numește rezultatul alegerilor locale un „dezastru” pentru organizația județeana a PNL. Vasile Marc, profesor și fost șef…

- Biblioteca personala a unui primar din județul nostru s-a imbogațit zilele acestea cu o adevarata comoara. Este vorba despre o carte deținuta de Erno (Ernest)Teleki, ultimul proprietar al castelului din Posmuș, publicata in urma cu 250 de ani. „Pentru ca viața nu e numai despre betoane și proiecte.…

- Gavrila Albert și Ilie Rinziș, mari iubitori de natura, au facut o noua drumeție prin padurile din județ, in cautare de ciuperci. In cale le-au ieșit hribi regali, un soi rar, galbiori, dar și fraguțe aromate. Gavrila Albert și Ilie Rinziș au fost plecați din nou la „ciupercareala”, de data aceasta…

- Așa cum ne-a obișnuit deja, fotograful amator Gavrila Albert ne prezinta constant, pe pagina sa de Facebook, frumusețile care ne inconjoara. Zilele trecute, alaturi de un alt pasionat de natura și ciuperci, Ilie Rinziș, a pornit in cautare de bureți de roua și flori pe dealurile și padurile din județ.…

- Un tanar nascut in Bistrița acum mai bine de 30 de ani iși cauta familia biologica, dupa ce a fost lasat de parinți in orfelinatul din Cernavoda și adoptat pe cand avea 5 ani. Tanarul se numește Lacatuș Irinel Nicolae și s-a nascut in 8 noiembrie 1993, in Bistrița. Acesta a ajuns la orfelinatul din…

- Dupa o munca de 6 saptamani, cu zeci de voluntari și meșteri implicați, romani și din strainatate, șarpanta istorica a navei Bisericii Fortificate din Vermeș a fost reparata – anunța cei de la Ambulanța pentru monumente Bistrița-Nasaud. Timp de 6 saptamani, voluntari din țara noastra, dar și de peste…

- Din batalia pe candidați din Alianța Dreapta Unita, din care fac parte PMP, USR și Forța Dreptei, pare sa aiba de caștigat tocmai REPER-ul. Ioan Platon, consilier local și candidat la comuna Josenii Bargaului inițial din partea Alianței Dreapta Unita s-a alaturat celor de la REPER, dupa ce spune ca…

- Spitalul Orașenesc Beclean organizeaza concurs pentru ocuparea a șase posturi vacante de medici, cu contract pe perioada nedeterminata. Printre specialitațile unde sunt așteptați medici noi se numara Pediatria, Medicina Interna și Radiologia – imagistica medicala. Conform informațiilor postate pe pagina…