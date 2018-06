Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Purcaru, vicepreședinte ALDE Arad, a analizat raportul experților FMI privind vulnerabilitațile sistemului financiar romanesc. Liberal-democratul aradean este de parere ca Romania ar trebui sa țina cont de unele dintre constatari și recomandari ale experților. „Nu am fost niciodata un adept al…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Romania se confrunta cu o rata mare de analfabetism functional, atragand atentia ca trebuie sustinute programele deja functionale privind abandonul scolar. El a ironizat-o pe Viorica Dancila, amintind de una din gafele...

- La revenirea ei in Romania, Simona Halep a fost a"teptatE de zeci de oameni care au primit-o pe sportivE cu flori, urale "i cu un profund sentiment de mandrie. Romanca a primit numeroase cadouri, iar unul dintre ele este cu adevErat inedit.

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, atrage atenția asupra deficitului de medici din spitalele din spitalele sucevene, precum și din cele din intreaga țara. Dumitru Mihalescul i-a transmis ministrului sanatații, Sorina Pintea, ca potrivit datelor comunicate de Colegiul Medicilor din Romania,…

- Presedintele Ungariei, Ader Janos, se afla in aceste zile in Romania. Politicianul a vizitat vineri Bacaul, beneficiind de protectie SPP si antemergator in trafic. Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei face apel la presedinte si la Guvern, acuzand liderul maghiar de actiuni de sfidare la…

- De asemenea, doamna deputat subliniaza faptul ca problema cu care ne confruntam este cauzata mai ales de fenomenul migratiei, intrucat Romania are posibilitatea si resursele institutionale sa isi pregateasca specialistii de care are nevoie, dar nu a gasit pana acum mijloacele de a-i motiva pe cetatenii…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a atras atenția ca Romania nu a reușit sa foloseasca fondurile europene alocate in acest exercițiu bugetar pentru specializarea capitalului uman. Intr-o intrebare adresata ministrului fondurilor europene, Rovana Plumb, deputatul Dumitru Mihalescu a amintit…

- Valcea si Arges impart o artera care intr-un judet apare ca drum national, iar in - celalalt judetean. Indiferent de clasificare, drumul este de pamant. Ulitele satesti din localitatile pe care le tranziteaza „drumul - fantoma” despre care pomenim sunt asfaltate. Traseul prin Tara Lovistei reduce distanta…