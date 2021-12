Stiri pe aceeasi tema

- Amenda pentru Bradul de Craciun din doze de vaccin. Garda de Mediu a amendat organizatorul centrului de vaccinare de la Palatul Copiilor, care a autorizat construirea bradului din recipiente de vaccin, precum și operatorul autorizat pentru transportul deșeurilor medicale, din același centru, cu 90.000…

- Un nou record a fost inregistrat la maratonul de vaccinare din Capitala, care a avut loc in weekend. Zeci de mii de oameni au luat cu asalt centrele de vaccinare amenajate special in cadrul campaniei. Astfel, potrivit CNCAV, 40.059 de persoane s-au vaccinat in București, in intervalul 12 noiembrie ora…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat, joi, ca implicarea cadrelor medicale in eliberarea de certificate de vaccinare false – sub diferite forme – este „de netolerat, de neacceptat si de neinteles”. „Sper ca fiecare persoana care s-a dezis de la profesia medicala…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a avertizat ca Romania a ajuns in situația in care s-a aflat anul trecut Italia, cand nu mai facea fata numarului mare de bolnavi de COVID-19. Seful campaniei de vaccinare din Romania a primit a 3-a doza de vaccin la Spitalul Carol…