- Un satmarean a facut scandal pe litoral. S-a drogat apoi a facut circ intr-un magazin din Vama Veche. Adica, a consumat alimente si a distrus ambalajul altor produse, refuzand sa le plateasca. Cand a venit Politia, iar tanarul a decis sa dea banii, i-au cazut pastilele de ecstasy din buzunar. Ionut…

- Doi oameni ai strazii au suferit arsuri grave dupa ce au fost atacati cu o substanta inflamabila de o persoana necunoscuta care le-a dat foc intr-o gara din Berlin, informeaza luni dpa preluata de agerpres. Barbatii fara adapost, in varsta de 47 de ani si 62 de ani, au fost spitalizati dupa…

- Polițiștii din Rovinari, acuzați ca sfideaza legea. Un cetațean din Plopșoru susține ca aceștia ar fi facut abuz de funcția pe care o dețin și l-au luat peste picior deși barbatul in cauza a fost agresat in repetate randuri de un consatean care, ultima data l-a batut chiar in centrul orașului Rovinari,…

- Lotul FCSB-ului, vicecampioana Ligii 1 Betano, se va intari prin sosirile lui Olimpiu Morutan si Kamer Qaka, dar in echipa ar fi putut fi si mijlocasul celor de la Viitorul, Alexandru Cicaldau. Acesta a fost dorit de patronul Gigi Becali, dar antrenorul Nicolae Dica s-a opus acestei mutari.…

- Eurodeputatul Catalin Ivan acuza UDMR ca a atacat din nou Romania in cadrul conferinței Comisiei de Guvernanța a Congresului Autoritaților Locale și Regionale a Consiliului Europei care a avut loc la Balvanyos, Covasna.

- Cine a furat aproape 4 miliarde de dolari? Poliția face investigații in urma reclamațiilor șefului anti-corupție care a lucrat ani de zile sub coordonarea fostului premier malaysian, Najib Razak

- Lucrurile se complica serios in cazul crimei de la Baia Mare. Primarul Catalin Chereches crede ca ancheta a fost compromisa si cere interventia Corpului de Control al Ministerului de Interne. Rezultatul probelor ADN a ajuns deja pe masa anchetatorilor, iar acestia spera sa ii conduca la prinderea…