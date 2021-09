(FOTO) Boboceii de la grădiniță, vizitați de polițiștii de la Siguranța Școlară Inca o activitate preventiva efectuata de polițiștii buzoieni de la Biroul Siguranței Școlare. De aceasta data, oamenii in uniforma au mers in vizita la gradinița „Bobocei” din cartierul Micro 3. „Educația rutiera de la varste fragede este o componenta a unui proiect pe termen lung, care ajuta Buzaul sa devina un județ sigur din punct de vedere al traficului rutier, pentru cetațenii lui și pentru cei care il tranziteaza, prin prevenirea accidentelor de circulație. Polițiștii de la Biroul Siguranța Școlara urmaresc permanent imbunatațirea nivelului de cunoaștere și respectare a normelor rutiere… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au desfașurat o acțiune preventiv-informativa, referitoare la masurile stabilite in contextul epidemiologic actual, pentru prevenirea și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Deputatul PNL, Bota Calin susține educația.O noua gradinița realizata din fonduri europene prinde viața! „Un spațiu nou, modern, prietenos și atractiv pentru 80 de copii din Tauții Magherauș care vor merge din aceasta toamna in noua gradinița. Felicitari primarului Dumitru Marinescu și echipei sale…

- Conducerea Gradiniței ”Prichindelul Isteț” din Micro 2 (strada Aviatorilor nr. 16) le-a transmis parinților ca din cauza reabilitarilor care se fac la unitatea preșcolara menționata, copiii vor fi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vantul puternic care a batut in aceasta dupa-amiaza, odata cu precipitațiile cazute, a rupt mai multe crengi ale unei salcii care se afla in zona garajelor, in Micro 1. Crengile rupte au blocat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii și cei de la Biroul Siguranța Școlara au continuat activitațile circumscrise campaniei „Vacanta in siguranta” The post ”Vacanța in siguranța” cu polițiștii de la prevenire din cadrul IPJ Dambovița first appeared on Partener…

- PodcasturiImportant pentru parinți: Psiholog, despre rolul familiei in educația copilului In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", psihologul Zinaida Gribincea a precizat ca parintele este cel mai bun exemplu pentru odrasla sa. Nici o gradinița sau alta instituție nu-i va oferi micuțului ceea ce va…

- Vorbim de „Romania Educata”, dar la rectificare Educația nu va primi niciun ban in plus” Catalin Gherzan, manager al Lexford Castel – Școala și Gradinița – considera ca a venit momentul ca Educația sa fie pusa la locul care i se cuvine: de prioritate absoluta. In acest sens, Catalin Gherzan saluta documentul…

- Politistii de imigrari din Cluj au depistat 3 cetateni din India care desfasurau activitati lucrative fara forme legale, pe raza județului. Acestora le-a fost revocat dreptul de ședere, iar pe numele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!