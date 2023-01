Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Pericol pe șosea. BMW fara discuri de frana la roțile din spate, gasit in trafic de RAR Reprezentanții Registrului Auto Roman (RAR) au semnalat un caz de pericol in trafic: un autoturism ce circula fara discurile de frana la roțile din spate. ”Astazi, de Ziua Mondiala a Logicii, ne intrebam care…

- Președinta Maia Sandu vine sa argumenteze decizia luata in aceasta seara de Comisia Situații Excepționale, care a cerut suspendarea licențelor pentru șase canale de televiziune. „Pastrarea pacii și stabilitații in Moldova este prioritatea noastra”, declara șefa statului.

- Politistii avertizeaza: incercati sa va protejati copiii prin a nu mai cumpara sau manevra petarde sau artificii care le pot pune viata in pericol, supravegheati-i si explicati-le riscul la care se expun! Multe dintre obiectele pirotehnice mici pot fi considerate foarte periculoase și va pot rani sau…

- Ziua Mondiala de Comemorare a Victimelor Accidentelor de Circulatie (World Day of Remembrance – WDoR) este marcata, in fiecare an, in a treia duminica a lunii noiembrie. In 2022, data la care sunt comemorate victimele accidentelor de circulatie este duminica, 20 noiembrie. Desi fiecare persoana poate…

- Tribunalul Cluj a respins la inceputul acestei saptamani cererea de chemare in judecata depusa de Asociația Declic prin care solicita oprirea lucrarilor și a funcționarii Barajului de la Mihaileni (comuna Buceș, județul Hunedoara). Daca s-ar fi oprit lucrarile la baraj, inundațiile ar fi periclitat…

- Unii șoferi continua sa incalce regulile de circulație. Potrivit Poliției, in weekend 32 de șoferi au fost inlaturați de la volan, dupa ce at fost depistați in stare de ebrietate. Cei mai mulți dintre ei aveau un grad avansat de alcool, prezentind un pericol real pentru participanții la trafic. Alți…

- Tinerii sunt foarte preocupați sa slabeasca, simt ca altfel nu se integreaza și fac greșeli uriașe care le pot afecta sanatatea, atrag atenția experții in nutriție.Doctor Oana Parlițeanu, medic diabetolog, a vorbit la Antena 3 CNN despre cat de mult ii afecteaza pe tineri postarile de pe rețelele sociale.„A…

- Un nou trend care circula pe TikTok ii indeamna pe tineri sa iși lipeasca buzele cu banda adeziva inainte de culcare. Care sunt motivele care stau la baza acestei metode nebunești, care le-ar putea pune viața in pericol utilizatorilor.