FOTO: Bloc din Târnăveni evacuat din cauza unui incendiu Pompierii militari din Tarnaveni au fost solicitați miercuri, 5 aprilie, in jurul orei 22.30, in urma producerii unui incendiu care se manifesta generalizat intr-un apartament situat la etajul 2 dintr-un bloc cu 4 etaje de pe strada 1 Decembrie 1918 din Tarnaveni. "Pompierii au localizat incendiul, acesta manifestandu-se violent cu degajari mari de fum. La … Post-ul FOTO: Bloc din Tarnaveni... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casele a trei familii din localitațile Miercurea Ciuc, Toplița și Merești au fost in pericol, in aceasta dimineața, din cauza unor incendii care au izbucnit in jurul coșurilor de fum, transmite ISU Harghita. Pompierii militari au intervenit prompt și au stins flacarile inainte de a se inregistra pagube…

- Pompierii au intervenit, vineri seara, pentru singerea unui incendiu de vegetatie uscata intre localitatile Sarinasuf si Plopu din comuna Murighiol. In judetul Tulcea, circa 15 hectare de vegetatie uscata au fost afectate de un incendiu izbucnit intre satele Sarinasuf si Plopu, din comuna Murighiol.…

- In urma unui apel primit prin Dispeceratul Integrat pentru Apeluri de Urgența 112, pompierii mureșeni au intervenit joi, 9 martie, pentru lichidarea unui incendiu produs la remorca unui autotren ce transporta mase plastice, pe autostrada A3, sensul de mers Luduș-Targu Mureș. La fața locului au acționat…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, ieri, la un incendiu de garaj, pe strada Ștefan cel Mare din Gherla. Echipajele au gasit garajul in care funcționa o vopsitorie auto cuprins de flacari. De asemenea, inauntru se afla și un autoturism care a ars in intregime. Flacarile s-au manifestat…

- Sunt probleme la ieșirea din orașul Cavnic, in urma ploilor abundente. Pompierii și autoritațile intervin sambata pentru a degaja aluviunile. ”Un echipaj de la Detasamentul de Pompieri Baia Mare actioneaza la iesirea din orasul Cavnic spre Baia Mare, impreuna cu autoritatile locale si judetene, la degajarea…

- O casa de pe strada Graurilor, din cartierul clujean Dambul Rotund, a fost mistuita de flacari marți seara. Pompierii au stabilit cauza probabila a incendiului, dupa ce au verificat instalațiile care duceau spre pod. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit marți seara pentru…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina marți, 7 februarie, in jurul orei 18.40, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un autocamion de intervenție dotat cu cisterna de apa și pompe de refulare a apei, pentru lichidarea unui incendiu ce a cuprins…

- Incendiu, in noaptea de miercuri spre joi, la caminul Universitații de Medicina și Farmacie Timișoara. Pompierii au fost chemați sa intervina dupa ce un incendiu a izbucnit in una dintre camerele caminului. Focul, spun pompierii, a pornit de la un reșou amplasat prea aproape de materiale combustibile.