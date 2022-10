Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 23 septembrie – 23 octombrie 2022, Timișoara a gazduit cea de-a patra ediție a bienalei timișorene de arhitectura Beta 2022. Daca ar fi sa aruncam o privire de ansamblu asupra ceea ce a insemnat ea numeric, avem așa: 54 de evenimente, 3 expoziții, printre care evenimentul principal, “Another…

- Fundația Art Encounters organizeaza, in perioada 24–27 octombrie, un maraton de evenimente dedicate pregatirilor pentru cea de-a cincea ediție a Bienalei de arta contemporana. Programul debuteaza luni, 24 octombrie, de la ora 18:00, la sediul fundației, cu o sesiune de lucru dedicata spațiilor artist-run…

- Una dintre cele mai interesante instalații din cadrul Bienalei de Arhitectura Beta 2022 din Timișoara este terenul de fotbal cu gazon natural din Piața Traian. Sambata și duminica are loc campionatul de mini fotbal.

- Cu totii cunoastem acest sentiment: viata devine putin prea agitata si avem nevoie sa scapam de toate. Daca asa te simti acum, atunci acest articol este perfect pentru tine! Am intocmit o lista cu diferite orase, care sunt perfecte pentru o vacanta rapida. Asadar, fie ca esti in cautarea unei evadari…

- Un covor care a fost facut din monede de 50 de bani si care urma sa fie expus la bienala timisoreana de arhitectura, a fost furat de pe sarma pe care a fost agatat, la Timisoara. Covorul era facut din 3.000 de monede de 50 de bani, care insumau in total 1.500 de lei. Opera urma sa fie expusa la "Beta-…

- Saptamana Europeana a Sportului in Romania: Ce teme are in acest an și cum putem participa Saptamana Europeana a Sportului in Romania: Ce teme are in acest an și cum putem participa Saptamana Europeana a Sportului (SES) este o inițiativa a Comisiei Europene, menita sa promoveze sportul și activitatea…

- Voluntarii Direcției Generale de Asistența Sociala (AEDOPS) au dat startul ediției cu numarul 8, al campaniei prin care incearca sa ajute cel puțin 100 de copii fara posibilitați materiale, cu rechizitele necesare pentru inceperea anului școlar. Scopul acestei campanii este de a preveni abandonul școlar…

- In Gradina Urbana a Universitații de Vest din Timișoara, a avut loc astazi prima certificare europeana din Romania in domeniul construirii cu pamant, in Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesionala (ECVET/SECEFP). Modulele ECVET de dobandire a competențelor in construirea cu…