Stiri pe aceeasi tema

- Copilul a fost chemat sa conduca pe teren echipa de rugby Indigenous All Stars, la meciul cu New Zealand Maoris, un eveniment sportiv major, desfasurat la Queensland. Quaden, care este aborigen, a visat mereu sa fie jucator de rugby, a dezvaluit mama sa. Bayles a intrat pe teren de mana cu Joel Thompson,…

- Damian Draghici, unul dintre cei mai cunoscuti si mai iubiti artisti de pe scenele din Romania, dar si din strainatate, isi sarbatoreste frumoasa varsta de 50 de ani in lumina reflectoarelor, pe scena, in fata celor care il iubesc, oferindu+le un concert de zile mari, la Sala Palatului.

- Mircea Snegur, președintele Republicii Moldova in anii 1991-1996, iși marcheaza ziua de naștere. Și cel de-al doilea președinte moldovean, Petru Lucinschi, iși va sarbatori ziua de naștere luna aceasta.

- Andreea Balan și George Burcea formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi, iar acum sunt alaturi de fiicele lor in Mauritius și au parte de vacanța pe care și-au dorit-o de mult. Daca au intampinat și cateva probleme departe de țara, astazi familia Andreei Balan are un motiv de bucurie,…

- DJ Wanda incheie cel mai bun an de pana acum intr-o nota catse poate de vesela. Moș Craciun a trecut pe la ea mai devreme decat aceasta seaștepta și i-a adus in dar o vacanța de doua saptamani in New York și StateleUnite. „Wanda este cel mai cuminte copil din lume, așa ca era normal ca Moș Craciun…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Edward Sanda: Pentru mine cea mai frumoasa perioada a anului cred ca este vara, dar si sarbatorile de iarna le primesc cu mare bucurie in suflet alaturi de familie si cei dragi. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Edward Sanda:…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Cu siguranta, sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa si speciala perioada a anul, deoarece, ne uneste, ne face sa ne detasam pentru un moment de probleme si ne face sa fim mai empatici unii cu ceilalti. 2. Care este cel…

- Alessio, caci despre el este vorba, a implinit pe 29 noiembrie frumoasa varsta de 29 de ani pe care și-a sarbatorit-o departe de țara, tocmai in Italia, dar aproape de familie, cei dragi lui locuiesc de ani buni acolo. Cantarețul de muzica de petrecere a primit cadou de la parinții lui un ceas Rolex…